《黑帮的我成了高中生》结局花絮奉宰铉不舍红眼眶，「会一直把世京放在心里」

播出后在网路形成不小话题的戏剧《黑帮的我成了高中生》（以下简称《黑帮高》），19日以8集完结，官方当日很快释出最后花絮，演员群亦一一在SNS上道别。

花絮中，「宋理宪」尹灿荣、「崔世京」奉宰铉、「李眉京」黄宝罗、「金东水」元太珉、「韩宗哲」高东旭分别讲述杀青心得。尹灿荣希望《黑帮高》能成为大家好的记忆与回忆；奉宰铉表示这是他第一次创造在所属团体Golden Child之外的个人回忆，第一部作品就和很好的人们合作很荣幸很开心。



黄宝罗感到不舍，说这是她第一次演反派，期待未来还会有人找她演反派；元太珉开朗的表示和高东旭一同拍摄很幸福；高东旭也提到元太珉，虽当下已杀青，但还抱著「明天可能还会被召唤」、尚未结束的心情。



感言讲到红眼眶还些许哽咽的奉宰铉，对尹灿荣还有些话要说：「其实和灿荣在这么长的拍摄下，和弟弟学到了很多，也创造了很多美好的回忆。」两个人最后一起比了大爱心还抱抱。最后彩蛋连「李七星」李璟荣也出现，讲了自己因电影《万恶新世界》花絮传出的干杯辞迷因替《黑帮高》加油。



▼结局花絮影片



终映后，写下最多感想的正是杀青红眼眶的奉宰铉，他20日在个人IG感谢观众、感谢粉丝Goldenness，且感谢「让世京更加闪耀」的李成泽导演、郑多熙编剧、尹灿荣、元太珉哥、高东旭、周润灿（饰演洪载民）、李正汉（饰演张秉哲）等演员，也不忘谢谢工作人员们，最后说：「能和这么好的演员们一起度过这么长的时间，每天每天都很幸福:) 虽然从今天开始《黑帮高》结束了，但会一直把世京放在心里，我爱你们（爱心），爱你们3000遍。」



底下尹灿荣留言手指爱心；元太珉和高东旭喊著奉宰铉不知何时有的绰号「Mistar奉」「Mister奉」，奉宰铉回他们「I love you」、「love you」；李正汉疑似是说奉宰铉的心得迟到，向他索取迟到罚款，奉宰铉回他一串笑声：「颗颗颗……」



尹灿荣只写了「Period」（过去一段时间）加一些符号，奉宰铉在底下留言「最棒的理宪」，尹灿荣回覆「会想你（手比爱心）」，这对男男主角Bromance又现。元太珉喊尹灿荣「德八哥」，而剧中都在欺负也不甩他的李正汉，竟然说会想他还写哭哭符号「ㅠㅠ」，形成可爱反差XD。



元太珉和高东旭的感言也很简洁，高东旭只写了「再见」但吸引许多人来留言。周润灿、李正汉、崔智惠、郑知隣、朴景浩、朴宇荣等等演员群也发文，朴宇荣的版面尤其多《黑帮高》幕后照片。

▼元太珉没人找，但他到处串门子



▼高东旭：「再见。」照片里还有黄宝罗



▼周润灿感谢「让载民变得更有魅力」的导演、编剧，也感谢所有演员和工作人员，「托大家的福制造了很多有意义的回忆！感谢大家对洪载民的喜爱（爱心）」



▼李正汉对角色「张秉哲」说话：「再见秉哲！很感谢也很荣幸有那么好的机会参与。」



▼李正汉：「再见秉哲，现在真的要送你走了，感谢所有的爱。」



▼崔智惠：「我的爱3智，我的爱敏智」「黑帮高3年2班再见！」



▼郑知隣：「《黑帮的我成了高中生》公开了最后一集，感谢一直以来喜爱黑帮高的很多人！一起走到最后，韩松高中朋友们、三智，还有礼智再见。」



▼朴景浩：「认真拍摄的《黑帮的我成了高中生》到今天为止，要公开最后一集了，请看到最后。」



▼朴宇荣：「《黑帮高》最后一集！第一天刘海没剪好，每次都在弄刘海，还陷入不良食品胖嘟嘟的东奎再见。」



‎《黑帮高》剧情具正面寓意、收尾佳，加上演员们从主角到配角感情都如此融洽，观众都备受感动，甚至怀抱希望能拍第二季呢！还没看或是想复习的观众，别忘了可至香港黄Viu煲剧平台收看。



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