边佑锡开粉丝会最忙的可能是保镳！一不留神他就跑向了粉丝，每次都要上演「极度拉扯」
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边佑锡开粉丝会最忙的可能是保镳！一不留神他就跑向了粉丝，每次都要上演「极度拉扯」

明星   2024年6月24日   星期一09:10   Tracy  

（封面图源：IG@byeonwooseok、X@teyeigkah）

凭藉《背著善宰跑》晋升为新韩流大势的演员边佑锡，最近正在积极举办巡回粉丝会「SUMMER LETTER」中，为了能近距离和喜爱自己的粉丝互动，甚至牺牲了剧组的表彰休假时间。

边佑锡的宠粉行为在粉丝间引爆热议。 前几天，边佑锡造访了泰国并举办了粉丝会。 途中，他为了近距离接触粉丝，直接走入观众席，亲手将黄玫瑰送到粉丝手上。 但考虑到安全，工作人员直接将他拉走，於是就出现了边佑锡不顾工作人员的拉拽， 依旧向粉丝们递玫瑰的搞笑场景，本人太过热情，逗笑了所有人。

不仅仅是在室内，边佑锡经常为了和粉丝互动而脱离保镳的「掌控」，遇到接、送机的粉丝们，他会趁著保镳不注意直接冲过去和粉丝握手、比心等，经常吓得保镳紧跟其后将他拉回来，反应慢一步都不行。 即使是这样，也浇灭不了边佑锡对粉丝的热情，经常惹得全场哈哈大笑。

此外，《背著善宰跑》剧组目前已经抵达普吉岛，边佑锡因工作繁忙缺席了活动，令不少剧迷遗憾。

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