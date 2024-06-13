赵寅成三搭《神鬼海底捞》柳升完导演，与朴正民&朴海俊&NANA联袂加盟新片《HUMINT》

韩国电影发行公司NEW今日透露，柳升完导演新作《HUMINT》已敲定赵寅成、朴正民、朴海俊、NANA担任主演，正式进入制作期。

《HUMINT》是一部谍战动作片，讲述南北韩秘密要员调查海参威边境发生的犯罪事件并产生冲突的故事。 片名「HUMINT」即「人力情报」（human intelligenc），指可以通过人类收集的任何资讯。

导演柳升完近几年推出了多部口碑不俗的作品，在《神鬼海底捞》（香港译《闺密盗赏团》）、《逃出摩加迪休》（香港译《绝路狂逃》）《辣手警探》（香港译《燥底师兄生擒富二代》）中展示了多样化的动作电影风格，计划通过《HUMINT》展现更加成熟的谍战动作片类型。



主演之一赵寅成已与柳导演合作过两部作品《逃出摩加迪休》《神鬼海底捞》，这次新作中将饰演韩国国情院「赵课长」。



朴正民饰演北韩国家保卫省的组长「朴健」。 赵寅成和朴正民是在《神鬼海底捞》之后第二次合作，令人期待他们更加默契的演技搭档。



朴海俊选中《HUMINT》作为《首尔之春》后的电影回归之作，饰演海参崴北韩总领事「黄志成」。



NANA饰演北韩餐厅服务员「蔡善花」。



此外，柳升完导演的另一部作品《辣手警探2》将在今年底率先与观众见面，由黄晸珉、丁海寅主演。

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