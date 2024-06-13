Super Junior玩梗连公司都不放过！《SJ Returns》最新预告模仿「SM 3.0」，宣言要成为「第6代偶像」

时隔4年，Super Junior招牌团综《SJ Returns》终於要推出最新季，预告片竟然玩起SM娱乐公司的梗，让人不禁惊呼：这样也行吗？ XD

《SJ Returns》是Super Junior的自制团体综艺，2017年推出第一季介绍正规八集制作过程，之后几季陆介绍演唱会场附近的美食餐厅、正规辑九制作过程、出道15周年纪念综合大礼包等等。



这次SJ决定跳脱季度式命名宣布推出《SJ Returns - SJ 3.0》，展示SJ为在雨后春笋般的优秀晚辈艺人中保持竞争力而设定战略，并亲自担任制作总监的热血奋斗记！

今天突袭公开了两只预告片，东海和圭贤穿上黑西装、戴上眼镜，场景如此令人眼熟，原来是模仿去年SM娱乐公司内部纷争时期共同理事李成洙、卓永俊发布的影片XD



当时两位理事宣布SM娱乐进入3.0时代，圭贤和东海则宣布SJ也要进入3.0时代、成为「第6代偶像」，因此SJ所有成员一起担任「SJ Multi-Label共同总监」集思广益。之前罗PD透露参与拍摄了《SJ Returns》，会不会真的是NANA Tour呢？



就连最后的鞠躬致谢都一比一还原：



利特这只预告片则是模仿SM娱乐代表理事张哲赫介绍SM全新IP的影片，介绍SJ迈入3.0时代的具体计划，例如重选队长、推出新的小分队、造型风格向现役偶像靠拢等等。 就连领带颜色、镜头角度、语气都还原到位，竟然拿大老板的梗开玩笑，真不愧是SJ啊XD



Super Junior於2005年出道，今年已经是在演艺圈活跃的第19年，6月11日刚刚发行全新单曲《Show Time》，《SJ Returns - SJ 3.0》也将在6月20日开始上线！期待欧巴们的新一轮活动和惊喜啊~



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