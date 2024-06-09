VIVIZ信飞、严智、银河久违再登台！热情粉丝舞蹈实力也不容小觑，台上台下一起尬舞！

韩国女团VIVIZ三位成员信飞、严智、银河於6月9日在台北展开世界巡回演唱会《2024 VIVIZ WORLD TOUR 'V.HIND: LOVE AND TEARS'》，共吸引三千粉丝到场同乐。

VIVIZ一登场就连续演唱三首歌曲「Untie」「Blue Clue」与「Rum Pum Pum」，并用中文跟大家问候：「大家好，我们是VIVIZ！」也各自向粉丝们问候，并且特别提到VIVIZ相隔很久才来到台湾与大家见面，非常高兴，并且在世界巡回的海外首场演出，就选择台北为起点，令台北的粉丝们相当开心。银河也提到彩排时登上了这个舞台，觉得场地真的好大喔！还担心最上排的观众是否能够清楚看得见她们呢？



VIVIZ也希望透过本次的演出，让大家看见她们努力成长的成果，也觉得提到台北就有种感性又朦胧的感觉，於是接下来也送上了几首抒情歌曲给粉丝们。而到中场VIVIZ暂时退场更换服装时，现场成了粉丝们的尬舞时间，导播随机镜头停在几个特定位置，粉丝们就会立即站起来热舞，而每位粉丝们的舞蹈实力都相当棒，让这空档变得非常有趣！



接下来VIVIZ也为大家带来「MANIAC」，并邀请粉丝们一起动起来，这首歌曲对VIVIZ是相当有意义的歌曲，也成为她们努力不懈的原动力，之后她们也会为粉丝们持续努力著，也希望大家继续为她们加油。第一次以演唱会形式来台，VIVIZ感到非常开心，也很感谢粉丝们愿意等待到今日，之后也会希望能够多多制造能够近距离与粉丝们互动的机会，也感谢粉丝们总是无条件支持著她们。



粉丝们也送上了排字应援，用韩文字排出「VIVIZ要再来」，让三人非常感动，并向所有粉丝们致上感谢的心意，虽然大家相隔两地，希望心意总是能够相连。VIVIZ也预告粉丝们，在本次海外巡回结束后，将以不同形式再度与大家见面，也请大家持续期待。

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