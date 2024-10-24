Disney+《正年》金泰梨、辛睿恩「抓狂互甩巴掌」经典名场面曝光！收视率狂飙双位数破12%

Disney+独家播映的作品已经成为目前串流平台龙头之一，而不少大戏更是讨论度爆表。其中又以百想视后金泰梨近期开播的《正年》位居热门话题榜首。首部以全女性为主，描述梦想成为顶级演员的成长历程。金泰梨在剧中一展苦练已久的歌喉，最新两集中还与对手辛睿恩更上演互甩巴掌场面，果然让收视率一举突破双位数，创下全韩国12.726%，以及首尔首都圈13.578%超高收视，也已经成为下半年Disney+的重点大剧。

《春香传》桥段登第三集最高收视

在第三集中最高收视落在国剧团研究生的国剧作品《春香传》，在第二集中许英諝（辛睿恩饰演）刻意让还没有正式演出经验的尹正年（金泰梨饰演），接下《春香传》中戏份吃重的男仆「房子」角色，无异是为了让她出糗。不过尹正年悟出了「房子」一角真正的含义是为了让观众开心的小丑角色，因此向路上的街头卖艺人拜师学艺。果然正式演出时表现出滑稽却又恰到好处的笑点，更与许英諝饰演的梦龙少爷配合的相得益彰。该片段也成为第三集中收视最高的桥段。

然而这段表演却也显露出正年刚愎自用、任性的个性，她没有参加彩排，反而跑去跟在街头艺人身边，直到上台前最后一刻才现身。鲁莽的行为也让不少剧迷替她捏一把冷汗！也因此英諝尽管表演顺利落幕，但依然不满对正年说「你该不会以为是你表演好，今天才能够顺利结束表演吧？是因为我不想搞砸表演所以才配合你的！实力好的人是和你对戏的我，而不是你！」就连国剧团第一女主角徐慧朗也有感而发说「尹正年被大家认为是优点的特质，将会成为绊住她的枷锁。」



正年妈妈背景曝光

在第二集末正年妈妈徐用艺（文素利饰演）坚决不让正年加入国剧团，但却迟迟没有开口说出原因。终於答案在第四集中揭晓。果然徐用艺就是当年红遍大街小巷的名伶大赛冠军蔡公宣，与团长姜笑福（罗美兰饰演）从小就一起表演、一起生活。但徐用艺却因为再也唱不出歌后黯然离开国剧圈。也因此她极力想阻止女儿，就怕女儿跟自己发生一样的事情。

随后在与正年深谈中，徐用艺再次喊话「拜托你不要步上我的后尘，跟我回家吧！」不过正年早已下定决心告诉妈妈「你怎么能因为自己失败了，就阻碍我的人生呢！」母女俩关系再度陷入僵局，徐用艺最终祭出断绝母女关系的通牒，两人不欢而散，而正年也真真正正地再也没有回到家乡的退路。



正年换上时装也超时髦！

最新两集中，正年为了帮受伤而不能去偷偷打工的珠兰赚钱，瞒著剧团在茶馆打工。然而最后因为顶替生病无法出席的歌手上台唱歌，独特的嗓音再度受到关注，甚至还被制作人递上名片。然而却也被剧团发现打工的事实，正年最终遭剧团扫地出门。不过她也因缘际会下摇身一变成时髦的歌手，服装也从木浦村姑成为亮眼美少女，鲜艳洋装一套换一套，与昔日模样大不同，连当初赏识她进国剧团的文钰琼（郑恩彩饰演）都惊喜又惊讶！



正年、英諝互赏巴掌来真的

若第三集最大亮点是《春香传》，第四集高潮肯定就是在结尾正年、英諝互赏巴掌的桥段了！英諝误以为正年是故意偷听自己跟妈妈吵架的场面，一气之下赏了对方一巴掌。正年也不是省油的灯，立刻也回赏一巴掌。正年愤愤不平告诉英諝「不是只有你有脾气，以后我也会以牙还牙，未来我再也没有理由容忍你了！」两人关系似乎正式决裂。由於镜头完全没有借位，因此两人清脆的巴掌声可以说是「来真的」！



值得一提的是，在最后的预告中正年发现电视台竟然去故乡拍了自己妈妈的照片！镜头转到另一边，正年激动大喊「你根本就是骗子！」制作人露出坏笑告诉正年「所以你应该看清楚合约内容啊」甚至还出现正年直接在现场直播中，将鞋子脱掉、口红抹去，究竟她的下一步是什么？未来能否再回到国剧团？请一定要继续锁定每周六日Disney+独家跟播的《正年》！

Disney+ 独家跟播《正年》每周六日晚间09:50 上架新集数

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