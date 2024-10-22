最新演员话题榜「前六」都是女演员当道！金泰梨热门韩剧《正年》高收视、高话题成双冠王～

最近话题度很高的韩剧《正年》、《来自地狱的法官》、《贞淑的推销》、《致我的解离》等作品，你猜猜看TOP.6的女演员会有谁呢？你正在追得剧有上榜吗？

韩国 GOODDATA 调查公司最新综合成绩 TV-OTT 电视剧话题度排行中，tvN 韩剧《正年》（Disney+平台同步）成功夺下排名第一，剧中的三位主演更是成功排进TOP.10的前六（辛睿恩第三、郑恩彩第六），特别是主角金泰梨夺下了冠军，成为了最新双冠王！！



接著紧追在后的第二名的是 SBS 韩剧《来自地狱的法官》（Disney+平台同步），上周演员榜的冠军女主朴信惠，目前则是退居第二，播至EP.10依旧保持著非常高的话题度。



＊究竟「演员话题榜」的 TOP.10 有谁上榜呢？！

1．金泰梨（Disney+ X tvN《正年》）



2．朴信惠（Disney+ X SBS《来自地狱的法官》）



3．辛睿恩（Disney+ X tvN《正年》）



4．申惠善（黄Viu X ENA《致我的解离》）



5．金素妍（JTBC《贞淑的推销》）



6．郑恩彩（Disney+ X tvN《正年》）



7．金宰永（Disney+ X SBS《来自地狱的法官》）



8．黄寅烨（黄Viu X JTBC《重组家庭》）



9．郑彩娟（黄Viu X JTBC《重组家庭》）



10．裴贤成（黄Viu X JTBC《重组家庭》）



（韩国 GOODDATA 调查公司的话题性排行，依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

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