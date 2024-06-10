EXO-CBX下午举办紧急发布会：揭发SM不当行为，要求三成员上缴个人活动收入10%

男团EXO小分队CBX（CHEN、伯贤、XIUMIN）在与SM娱乐公司（以下简称SM）的独家合约到期后，一同签约由伯贤创建的独立厂牌INB100并展开个人活动，今日（10日）CBX方面突然宣布将举行紧急记者会，声称受到了SM的不当要求。

据INB100公司透露，SM要求CBX「支付个人活动收入的10%」。 INB100表示，去年6月CBX与SM通过共同声明解除了独家合约并进行了法律诉讼，申请了公平交易委员会的调解。 当时双方通过协商解决了这一事件，因为双方都认为EXO正常活动比任何事情都重要。 根据当时的协定，艺人的个人活动和CBX的活动均由INB100负责。 然而，SM无视了协定的前提条件，要求他们支付个人活动收入的一部份。

INB100称：「我们已经提供了关於不公平行为的证据，但SM已经超过两个月没有回复。 通过这次记者会，我们将揭露SM的不当行为」。

此外，记者会将由INB100的母公司One Hundred的会长车家元、INB100的代表金东俊和律师李在学参加，将於本日下午举行。

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