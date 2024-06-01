《背著善宰跑》尹钟镐导演加码爆料：「边佑锡与金惠奫，可能在我不知道的情况下交往」

tvN现象级人气电视剧《背著善宰跑》虽然播毕，但主演边佑锡与金惠奫的人气可是越炒越高，近期进行了许许多多的相关访谈，两人也出现在综艺节目中合体宣传，所到之处都被大家深入观察，粉丝更是敲碗「原地交往」。这次轮到拍摄期间朝夕相处，身处海景第一排的导演现身说法。

尹钟镐导演表示，每天早晨一起床都有种「这是什么样的感觉呢」的想法，很多人会在早上将受到感动的感受发表在SNS上，一天天这样非常幸福的瞬间，导演也希望能持续久一点。李诗恩作家也表示，直到最后一集播出前，其实每一集都会受到很多评价，自己也没能好好放松，直到结局播出，知道大家对於结局相当满意的反应，终於能够放心，能够高兴起来了。



李诗恩作家也表示，从边佑锡出席活动时，深刻感受到粉丝们对他的热爱，虽然知道话题性很高，但从影片看到在全州电影节的时候粉丝们大喊著「善宰啊」，加上粉丝们到快闪店排队抢买周边商品，拍照留下纪念，让作家深刻感受到作品受到了大家的喜爱，与收视率的呈现数字很不一样，她也非常感谢观众们的支持。



制作组也把本剧的成功归功於所有演员们，作家更点名一场第四集中，善宰因为肩膀受伤无法继续游泳，与父亲谈话的戏码，作家当时看到影片中的边佑锡的眼泪，也跟著哭了出来。另一场则是金惠奫初登场，躺在病床上听著广播的那场戏，当时是拍摄初期，要表达对生命失去意志的感情，并不容易。因此作家认为除了剧本剧情以外，本剧演员们都有非常棒的发挥。



《背著善宰跑》也引起观众们过度投入，而希望边佑锡与金惠奫两人真正交往的现象，尹钟镐导演作为观察第一线，也同样有这样的想法。导演表示，近距离看过很多次，无论是恋爱剧或是浪漫喜剧，两位演员若真实相爱的话，眼神会有所不同。所有导演都会这样觉得，就算演员们在作品一结束就分手，但拍摄时希望他们继续交往。



导演也记得自己曾对演员们说过，如果真正在交往的话，只要一个眼神，就能让观众们感受到心动。善宰基本上眼眶总是湿润，有时也令人感受到喜悦之情，小素的演技虽然也很棒，但两位演员的眼神是在任何电视剧中都从来没见过的，在我执导过程中，看到的那眼神感觉非常好，所以他们两人很可能看起来像是在交往，也有可能是在我不知道的情况下交往，但为了将这感觉发挥到最极致，我已尽了最大努力。



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