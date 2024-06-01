李孝利首次公开嫁李尚顺的真实原因：害怕原生家庭，想找温顺不吵架的老公

歌手李孝利与音乐人李尚顺结婚11年，曾因颜值、圈内地位等差异遭嘲讽。 「不想看到妈妈的伤口，开始躲著她，所以我才挑选温顺柔和的人当老公」，与李尚顺结婚多年后，李孝利终於对外公开和他结婚的理由。

李孝利和妈妈一起旅行的节目《妈妈，我们单独去旅行好吗》日前正式开播。 李孝利的妈妈全基顺女士为有这样一位女儿而自豪，称：「孝利从小就很乖巧，一直到高中都没有闹过任何事，她是一个通过自己的努力踏入娱乐圈并取得成功的好孩子，也是我的骄傲。 」李孝利则表示：「我其实不太了解我妈，她就像普通人一样。 对於妈妈的记忆在我二十岁之后就很少了。 她一直专注於家庭主妇的角色，认为守护家庭是最重要的，是一个温柔而善良的女人。 最近我感觉我们之间有一种像陌生人一样的感觉。 」



全妈妈继续说：「我希望与孝利经常见面并和她亲近，但是突然间她成为了顶级明星，我们之间的距离变得很远。 有一种女儿被娱乐圈夺走的感觉，很遗憾。 」李孝利则表示：「如果不是这个机会，我可能永远都不会去旅行。 爸爸生病了，我也很难抽出两天一夜的时间，所以借做节目这个藉口，想一起旅行看看。 」



全妈妈称：「现在我老公的记忆力不是不好而已，是已经只剩下20%记忆力，我基本上没有外出的自由，所以这次跟女儿的2天1夜旅行是十分珍贵的时间。」 李孝利也感叹：「如果不是这次拍摄，应该永远都不会有机会成行，看来还在跟病魔抗争之中，照顾的人也好辛苦。」



回到住处的李孝利和妈妈又聊到了家庭困境。 全妈妈表示：「爸爸是个闪闪发光的人，像个明星一样。 那时他的性格还不是那么火爆。 我们只通过信件联系了几次就结婚了，联手都没牵过。他是个理发师，总是被时间追赶，习惯了匆忙吃饭。 那时爸爸的理发店附带了一个很小的房间，六个人都住在那里。 孝利从来没有买过新衣服，只穿姐姐们穿过的衣服，也没买过优酪乳给她喝，但我们把她养大了。 」、



听到这里李孝利也久违地打开了心房，早前她曾公开吐露跟爸爸关系不和睦，因为被打而有心理阴影，表示：「就算是现在，跟爸妈待在一起还是会紧张，很怕会发生什么事……」听到女儿这番话感到心痛的全妈妈向女儿道歉，李孝利马上说：「妈妈有什么好道歉的？ 都是爸爸先开始的，所以我好像因为这个原因才挑了温顺的老公，绝对不会跟我吵架的类型，因为真的很讨厌争执。」 意外曝露了自己嫁给李尚顺的原因。

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