新型态生存心理战游戏《The 8 Show》你看了吗～资本主义的缩小版＋取决於他人的价值观

[无雷]曾被称为第二个《鱿鱼游戏》的《The 8 Show》，看过的观众们就能理解，其实内容大不同，虽然大家一开始参与都是希望获得高额奖金，不过《The 8 Show》却有著更严重的阶级不平等制度，以及模糊不清的游戏规则，让人与人之间的心理不平衡越演越烈。

故事一开始由柳俊烈展开，被强大债务逼得想寻死的他，收到了一封封的简讯，想要买他的时间，并且每通简讯都附加转帐100万韩元到他户头，已经没有生存念头的他心想，终於有个翻身的机会，於是选择3楼加入游戏。游戏共有8个楼层，按照各人自行选择，8位参赛者看到房间内每一分钟就增加数万韩元的金额，还正在开心「赚钱可以这么容易」，后来才逐渐发现每一层楼每分钟的累积奖金并不一样，8楼最高，而1楼相较之下却少得可怜。

而这8层楼的房间里空空如也，周围陈设也都是假的，想要什么用品都必须花钱或时间购买，并且价格是外面市价的100倍。这个游戏彻底实践「时间就是金钱」这句话，想要加长游戏的总时间，那你就必须端出镜头前的观众喜爱的节目桥段，藉由打赏让时间增加，累积自己最终参赛的奖金。不过每个人对大家生存时间的贡献度，全由监视器镜头前的人来评断。而各楼层的分钟奖金都不同，时间久了贫富差距也越来越大，形成完全不一样的生活模式，让阶级制度越来越明显。



8个楼层也就是社会的缩影，除了累积奖金的不同以外，每一个人也有自己独特的个性。大家在各种游戏中「假意」地徵求大家的意见，透过投票来施行假民主，其实投票结果也可以不被同意不被履行。渐渐地将人们分成两大组合，高楼层（高收入）组以及低楼层（市井小民）组。高楼层甚至能够尽情地欺压低楼层者，比起规则公平公开的《鱿鱼游戏》，《The 8 Show》必须大家一起生存下来并从其中想办法获得最多利益。

8个人当中有超级不显眼的路人，也有聪明的谋略者，有和平主义者，也有机会主义者，有疯狂挥霍的，也有正义魔人。各种不同的人面对状况时总有著不一样的解决方式，不停变换的规则也带给观众们紧张感，虽然高楼层组几乎成为这里的王，但低楼层者也期待逆转的一日。



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