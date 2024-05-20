二搭CP的好处是什么？新剧《都会实现吗》台词排练：金宇彬&秀智「双手紧牵」合照甜过头~

金编新作《都会实现吗》确定在 Netflix 制作播放，金宇彬和秀智7年再次合作也引发热烈关注！！

全新韩剧《都会实现吗》公开了男女主角金宇彬和裴秀智同框的最新合照，让粉丝们都相当期待~。

《都会实现吗》由《鸡不可失》、《浪漫的体质》的导演李炳宪与《黑暗荣耀》的编剧金银淑合作打造，讲述中断职涯千年、情感过剩的精灵（金宇彬 饰），和情感上有缺陷的佳英（秀智 饰）相遇，他们掌握著对方的生死大权，以不确定是「幸运」还是「惩罚」的三个愿望所展开了一场奇幻浪漫喜剧。



▼金宇彬饰演的「精灵（Genie）」是千年后再度苏醒的灯神，经历了前所未有的转变，时常因为太有同理心而过度投入情感，很容易情绪化的角色。



▼秀智饰演的「佳英」意外解放了精灵，是一个没血没泪、没有感情的人类，在情感表达上有著严重的缺陷。



剧中主演还有安恩真、卢相铉、高圭弼、李周英以及宋慧乔特别出演，从演员到制作团队都有相当多的实力派加盟。目前以今年播出为目标，积极准备中。



PS：两人上一次搭档的作品是2016年KBS的韩剧《任意依恋》。

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