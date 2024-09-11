Krystal & 柳俊烈 被拍到美国同看球赛，网友惊问：你们是怎么认识的！
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Krystal & 柳俊烈 被拍到美国同看球赛，网友惊问：你们是怎么认识的！

明星   2024年9月11日   星期三09:54   Tracy  

（封面图源：IG@ryusdb、@vousmevoyez）

男演员柳俊烈和女团f(x)出身的Krystal同框出镜震惊了不少网友，两人是什么关系呢？

最近韩网上正在热传一张柳俊烈和Krystal一同在美国纽约观看网球赛的照片，引起广泛的关注。 照片中两人并肩坐在观众席的角落里认真观看比赛，一个穿著针织衫+衬衣，甚至佩戴了领带，一个则以无袖上衣示人，完全是不同季节的穿搭。 而他们身后不远处还站著流行歌手Taylor Swift、《蜘蛛人》主演Andrew Garfield等名人。

本来看似毫无交集的柳俊烈和Krystal的相遇引起了网友们的强烈兴趣。 尤其是柳俊烈因最近与前女友惠利和韩韶禧的「换乘恋爱」争议掀翻韩网热议，因此他和Krystal单独出现在球场上难免令人生疑。
（图源：IG@ryusdb） （图源：IG@vousmevoyez）

不过，据了解，柳俊烈和Krystal是为了出席活动而见面的，两人都是Ralph Lauren的代言人，当天参加了品牌的时装秀，随后一同观看了由Ralph Lauren赞助的美网决赛。

此外，柳俊烈确定了延相昊导演的新作《启示录》作为他的下一部作品。 Krystal则通过特别出演tvN电视剧《玩家2》与粉丝见面。

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