漫改剧《亲爱的X》主演阵容：金裕贞&金永大人设超带感

韩国经典网漫画《亲爱的X》即将迎来真人版改编，主演阵容受到了广大观众的热烈期待。

原作漫画《亲爱的X》於2019年7月-2020年9月通过NAVER WEBTOON连载，讲述了讲述一位外表温婉可人、楚楚可怜的知名女演员「白雅珍」患有反社会人格障碍，内心却拥有与外表不相符的邪恶，为了达成目的会不择手段将周围人士掌握在自己手中，也会对惹自己生气的人进行恶魔般的惩罚。 然而其继母的儿子「尹俊书」却始终对她不离不弃，甚至见证著她的演艺事业从高位逐渐走向没落，最终更选择亲手葬送她的一切的故事。 目前，剧组已经官宣金裕贞、金永大、金道勋和李烈音担任该剧的主演。

金裕贞-白雅珍



全球人口中约有4%的人具有反社会人格，而「白雅珍」恰好是其中之一。 在获颁最佳女主角奖的那一天，「DIM HEART」节目中以「女演员的双面」揭露了她的过往。 周围人对她的评价截然不同，有人赞扬她，有人则称她为「披着人皮的恶魔」。 雅珍非常理性，冷酷，傲慢，自尊心强。 从小遭受生身父母和「俊书」的母亲的虐待，导致性格扭曲发展成为具有反社会倾向。 她凭借出色的外表和优异的成绩，凭藉优秀的外貌和卓越的学业成绩，赢得周围人的羡慕，她懂得如何隐藏著这种性格，因此从未在外人面前露过馅，唯一能够让她表露真实情感的对象是拥有类似成长环境的「金载吾」。



미안해서 어쩌지? 난 나만 가여운데.



다른 사람 고통까지 이해해야 돼? pic.twitter.com/sTlW0abuNF — yolo (@yolo31320928072) October 10, 2024

金永大-尹俊书



自从目睹雅珍受到母亲虐待后，对她产生了负罪感和内疚感。 因此，他从小就努力满足雅珍的要求，在考试和大学入学时期也与她保持著亲密的关系。 成年后的「俊书」悄悄地收集对已成为演员的雅珍有帮助的信息，依旧像对前女友那样，故意接近其他女生，以此来帮助雅珍。 俊书的心里其实一直都很矛盾，一边想要守护她，一边却又亲手葬送了她的事业。



신이 있다면 묻고싶다. 나는 왜 이토록 못된 아이를 사랑하는가 pic.twitter.com/VNkMXLcgMx — yolo (@yolo31320928072) October 10, 2024

金道勋-金载吾



白雅珍的高中同学，是个经常通过帐本向同学勒索钱财，并且经常偷窃的不良学生。 偷窃的行为被雅珍撞见，看到载伍脸上满是伤痕后，雅珍猜测到了内幕并选择默许。 因为这件事，他对雅珍心存感激，甚至帮助雅珍陷害他人，给她套上盗窃的罪名，成为了雅珍的盟友，无论是非黑白，永远站在她这边，哪怕守护你，需要赌上我自己的人生。



난 머리가 나빠서



너한테 뭐가 도움이 될까



그딴것까진 생각 못해 pic.twitter.com/v3zCLqzsb1 — yolo (@yolo31320928072) October 10, 2024

李烈音-蕾娜

蕾娜性格开朗活泼，是爱豆出身的顶流女演员，单恋尹俊书。



值得一提的是《亲爱的X》由知名导演李应福执导，他的代表作有《鬼怪》、《Sweet Home》以及《阳光先生》，为本剧的品质奠定了坚实基础。 该剧预计於2025年与观众见面，令人充满期待。

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