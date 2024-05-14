《白Packer》二季换血！仅白种元、安普贤原班人马，高庚杓又是「幸福模样」

《白Packer》第二季即将在本月下旬播出，成员做了大换血。
2022年播出的tvN料理节目《白Packer》（或译《背包主厨》、《白老师的背包食堂》），以新鲜的组合搭上特别的挑战，让名厨白种元领军演员吴代焕与安普贤，还有歌手DinDin，到足球队、国家气象船甚是是军队替内部人员们供餐，颇受好评及欢迎。
今年传出第二季即将制播时，便有网友敲碗曾经的白种元弟子金桐俊。白种元与金桐俊在第一季於军中重逢，白种元见到金桐俊忍不住落泪，金桐俊短暂当回副厨的表现也让他感到相当骄傲。可惜的是，金桐俊不仅没加入，原班人马也大换血仅剩白种元和安普贤。
第二季新加入的成员包括谐星李寿根与许卿焕，还有目前主演同为tvN制播的电视剧《没有秘密》男主角高庚杓。李寿根过去在《姜食堂》、《我独自李食堂》节目中就有开设餐厅当厨师的经验，节目都是找白种元当料理顾问。许卿焕则是在《在当地吃得开吗？》连两季跟著名厨李连福在国外开设餐车，在《白Packer》第一季也曾当过嘉宾参与料理。
▼许卿焕（右）与李连福（左）
高庚杓没有参与任何料理节目的经验，tvN官方宣传倒是称他「以减肥前后的照片成为话题，在《白Packer 2》将展现对食物的真心」，令人莞尔。高庚杓近年确实以「收到工资前后差异大」、忽胖忽瘦闻名，休息期只要没工作就会松懈，一度飙到93公斤。
《白Packer 2》目前公开的预告，开头就见李寿根不知为何跪下，一行人果真又到了拥大型厨房设备的地方挑战，高庚杓只是试吃又露出极幸福模样，眼睛瞪超大嘴角还沾著酱料，而安普贤继第一季用火枪料理之后，又挑战了火烧料理？这季一行人还拥有了专属的公务车呢！除了白种元全下跪拜见车子。
对於新的一季，不少网友遗憾人马换血，但有网友跳出来说DinDin的行程也许是和《两天一夜4》相碰，吴代焕最近也有不少电影与戏剧要忙，而二季成员中李寿根和高庚杓最引人期待，有人称李寿根简直是「王牌」，而高庚杓如同上述预告，表情反应都很综艺应该会很有趣（附上：因NewJeans很幸福的高庚杓）。
另外，网路已流出(G)I-DLE薇娟担任《白Packer 2》嘉宾跟著下厨的照片，观众也很期待白种元会不会兑现承诺带整个节目到BTS JIN所在的军队探望JIN，JIN下月就要退伍了，再不去没机会了XD。
백패커2 게스트 미연#미연 #MIYEON#여자아이들 #GIDLE pic.twitter.com/vdBhNFaic6— MIYEON CHINA (@MiyeonChina) May 7, 2024
《白Packer 2》将在5月26日韩国时间晚间7点40分於tvN首播。
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