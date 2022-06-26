白種元《白Packer》軍中再見金桐俊感動落淚ㅠㅠ 驕傲道：「我確實把他教得很好」

好久不見桐俊~超感人QQ，若《白Packer》有第2季，桐俊一定要加入啊！

23日播出的《白Packer》（或譯《背包主廚》、《白老師的背包食堂》）第5集，乍看和第4集一樣又是非常「硬」的軍中外燴內容，不過開場不久就有令人動容的場面──白種元與「弟子」金桐俊的會面。

白種元與桐俊去年在另一檔節目《美味的廣場》合作近半年，在節目改組後，桐俊下車不久便入伍行軍了。照著桐俊在《白Packer》所透露的，白種元在他入伍前兩天，親自料理替他餞行。



白種元完全沒料到會在《白Packer》前往軍中出任務時遇到金桐俊，雖然前一天和其他成員聊到桐俊，但不知道是同一師團啊！白種元見到桐俊馬上笑顏逐開，甚至忍不住紅眼眶落淚，因為在桐俊入伍的一年時間裡，他總是很內疚由於防疫規定無法到軍中會面。



早在《美味的廣場》就被調教過，金桐俊在本集《白Packer》擔任一日炊事兵顯示了當初訓練有素，能夠自己處理炸物、對其他成員的調味提出意見，讓白老師很驕傲的說：「我確實把他教得很好。」



喜歡《美味的廣場》、白種元與金桐俊，或是好奇軍中上百人伙食如何準備的讀者們，不妨看看此集《白Packer》吧！

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