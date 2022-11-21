《白Packer》第2季準備中？白種元對Jin說：「我要去你在的部隊」Jin大翻白眼XD

BTS Jin與白種元近日展開YouTube綜藝節目《醉中Jin談》，兩個人喝酒做菜之餘聊天，聊到了白種元前陣子主持的料理綜藝《白Packer》。

《白Packer》（或譯《背包主廚》、《白老師的背包食堂》）成員有白鍾元、吳代煥、安普賢與DinDin，以接受各大團體外燴訂單為主題，好幾次進入了軍中部隊為上百名軍人料理，規模之大頗有話題。



Jin大概也是節目忠實觀眾，或是關心白老師的綜藝發展便問起：「《白Packer》不再做了嗎？」白種元回答：「要做啊！因為要做所以才休息的。」接著說：「你也來一次啊，啊……」本來想到了什麼感到惋惜，但又馬上靈機一動：「我去你在的部隊。」自己講完大笑。



Jin的表情變化相當有趣，什麼都沒說就是翻了個白眼XDD。白種元還繼續說：「我要像桐俊一樣去你在的部隊，我那時候真的不知道是桐俊的部隊。」



回顧《白Packer》桐俊現身那集，白種元由於事先不知道，和桐俊見了面後便雙雙落淚，師徒之情讓觀眾動容，也讓好久不見的桐俊的粉絲相當激動。不曉得待Jin入伍後，白老師說的話會不會付諸實現呢？



▼《醉中Jin談》聊到《白Packer》片段（已定位21:52）



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