边佑锡高中毕业照曝光！笑得超灿烂，网评：这也太可爱了吧
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边佑锡高中毕业照曝光！笑得超灿烂，网评：这也太可爱了吧

明星   2024年5月14日   星期二09:25   Tracy  

（封面图源：X@woowriter ・ 21h、@CJnDrama）

谁是韩剧圈最新大势，大家的最新男友？让我们一起喊出他的名字-边佑锡！

从模特转行到影视剧圈，已经演了8年戏的边佑锡终於在今年凭藉《背著善宰跑》大爆，他饰演了男主角「柳善宰」，年龄跨越了19岁高中生、20岁大学生以及34岁顶流明星三个时期，既有冲动痴情，又有隐忍稳重，还有腹黑成熟，更有滑稽搞怪感，随著年龄的增长，情感也更加丰富内敛，不过无论是哪个年龄都只爱初恋「任素」（金惠奫 饰）一人，被赞是「纯爱战神」，收获了广大粉丝的爱。
（图源：VIU《背著善宰跑》）

剧中，边佑锡也演了19岁高中生，还拍摄了毕业照。当时一曝光就让所有人赞叹，明明知道他已经33岁，但演起高中生来毫无违和感，自带阳光清爽的少年感。

最近韩网上有网友公开了边佑锡本人的高中毕业照，一头浓密的黑发，半圆浏海遮住大半个脑袋，五官和现在没有太大的区别，尤其是笑起来时的嘴巴和眼睛和现在几乎一模一样，唯一不同的是学生时期的他有一种稚嫩感，和33岁现在所拥有的温和成熟的内敛气质不能比。

看到边佑锡毕业照的粉丝和网友纷纷留言表示：「好可爱」、「哇，一直都这么爱笑」、「和现在一模一样啊」、「这是毕业照啊，他怎么笑得这么开心」等。

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