边佑锡高中毕业照曝光！笑得超灿烂，网评：这也太可爱了吧

谁是韩剧圈最新大势，大家的最新男友？让我们一起喊出他的名字-边佑锡！

从模特转行到影视剧圈，已经演了8年戏的边佑锡终於在今年凭藉《背著善宰跑》大爆，他饰演了男主角「柳善宰」，年龄跨越了19岁高中生、20岁大学生以及34岁顶流明星三个时期，既有冲动痴情，又有隐忍稳重，还有腹黑成熟，更有滑稽搞怪感，随著年龄的增长，情感也更加丰富内敛，不过无论是哪个年龄都只爱初恋「任素」（金惠奫 饰）一人，被赞是「纯爱战神」，收获了广大粉丝的爱。



剧中，边佑锡也演了19岁高中生，还拍摄了毕业照。当时一曝光就让所有人赞叹，明明知道他已经33岁，但演起高中生来毫无违和感，自带阳光清爽的少年感。



류선재 졸업사진 구하러 자감남고 잠입해서

교무실, 행정실, 학교 서버까지 탈탈 털다가



학주 쌤한테 "이리 컴!!" 당할 뻔했던 티벤,

포기하지 않는 투지와 집념으로 결국 손에 얻다✌

(동복 사진도 보고싶을까봐...)



[월화] 저녁 8:50 | tvN#선재업고튀어 #LovelyRunner pic.twitter.com/iZtJTFAeZ6 — tvN drama (@CJnDrama) April 29, 2024

最近韩网上有网友公开了边佑锡本人的高中毕业照，一头浓密的黑发，半圆浏海遮住大半个脑袋，五官和现在没有太大的区别，尤其是笑起来时的嘴巴和眼睛和现在几乎一模一样，唯一不同的是学生时期的他有一种稚嫩感，和33岁现在所拥有的温和成熟的内敛气质不能比。



드디어 세상에 나타난 변우석 졸업사진



웃는 모습이 예쁜 거 진짜 똑같다..#변우석 #byeonwooseok pic.twitter.com/vczXnVcxBH — woowriter (@woowriter) May 13, 2024

이 부분이 너무 조음 pic.twitter.com/jnjgnZDhkp — 백설기 (@100_sulki) May 11, 2024

看到边佑锡毕业照的粉丝和网友纷纷留言表示：「好可爱」、「哇，一直都这么爱笑」、「和现在一模一样啊」、「这是毕业照啊，他怎么笑得这么开心」等。

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