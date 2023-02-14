最近「很幸福的高庚杓」！將和姜漢娜搭檔新劇《沒有秘密》，9年前就合作過！

也是山神與九尾狐啊～

高庚杓去年在青龍獎相當enjoy女團表演，超嗨的反應被捕捉成了哏圖，近日他在《全知干預視角》提起此事又受到了關注，最新消息則是要和姜漢娜搭檔新劇。

先回顧高庚杓「最近怎麼那麼有話題」。去年11月的青龍電影獎，他很嗨的enjoy在歌手的表演舞台，像是ZICO〈Any Song〉還有人氣新星女團NewJeans的〈Hype boy〉與〈Attention〉，他的反應直接變成哏圖被瘋傳。他得人氣獎還在台上說「就是來享受的」。



4日播出的綜藝節目《全知干預視角》中，他和軍中好友BIGBANG太陽與大聲等人透露，他本來很怕擋到坐在後面的朴海日前輩，但前輩看他想動又不敢動，就開口要他放鬆玩。高庚杓還說：「就算我沒有作品也想去看演出，很難得看到那樣的公演，平時哪有機會看NewJeans和IVE啊！真的很幸福。」



高庚杓大方表達對四代女團的喜愛，讓主持人全炫茂忍不住說：「是軍隊大叔啊！」論壇Theqoo網友則說：「看來最近是幸福的庚杓季節啊ㅋㅋㅋ好可愛ㅋㅋ」「幸福的高庚杓真搞笑太ㅋㅋㅋㅋ可愛了ㅠㅠㅠ」

這樣幸福的高庚杓，很快就要繼續在本業耕耘接新戲啦！今日Keyeast宣布製作新劇《沒有祕密》，由高庚杓與Keyeast旗下女演員姜漢娜合作，該劇講述「無法控制舌頭的浩克」宋基白，與充滿熱情的綜藝節目企劃溫宇宙，兩人之間幼稚又無裡的人生反轉愛情喜劇。

高庚杓飾演「宋基白」，是個塑造形象33年的完美電台主持人，某天開始有了「講話不經大腦」的病症，在人生最大危機的當下遇見了溫宇宙，展開了人生第二幕；姜漢娜飾演只要有「綜藝直覺」就會飛蛾撲火的熱血節目企劃，在宋基白直白柚粗魯的言語裡找到了隱藏的魅力，和基白一起出演戀愛綜藝。



高庚杓和姜漢娜的組合，不禁讓觀眾聯想2021年《我的室友是九尾狐》（心驚膽顫的同居）裡「山神」與變成人類的九尾狐「楊惠善」，不過當時高庚杓只是客串。倒是9年前，兩個人都還不是主角演員的時候就合作過短片。





《沒有祕密》將在JTBC播出，Keyeast表示預計在今年播出，不過確切時間還在和JTBC協調中。

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