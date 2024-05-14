《白Packer》二季換血！僅白種元、安普賢原班人馬，高庚杓又是「幸福模樣」

《白Packer》第二季即將在本月下旬播出，成員做了大換血。

2022年播出的tvN料理節目《白Packer》（或譯《背包主廚》、《白老師的背包食堂》），以新鮮的組合搭上特別的挑戰，讓名廚白種元領軍演員吳代煥與安普賢，還有歌手DinDin，到足球隊、國家氣象船甚是是軍隊替內部人員們供餐，頗受好評及歡迎。



今年傳出第二季即將製播時，便有網友敲碗曾經的白種元弟子金桐俊。白種元與金桐俊在第一季於軍中重逢，‎白種元見到金桐俊忍不住落淚，金桐俊短暫當回副廚的表現也讓他感到相當驕傲‎。可惜的是，金桐俊不僅沒加入，原班人馬也大換血僅剩白種元和安普賢。



第二季新加入的成員包括諧星李壽根與許卿煥，還有目前主演同為tvN製播的電視劇《沒有祕密》男主角高庚杓。李壽根過去在《姜食堂》、《我獨自李食堂》節目中就有開設餐廳當廚師的經驗，節目都是找白種元當料理顧問。許卿煥則是在《在當地吃得開嗎？》連兩季跟著名廚李連福在國外開設餐車，在《白Packer》第一季也曾當過嘉賓參與料理。



▼李壽根



▼許卿煥（右）與李連福（左）



高庚杓沒有參與任何料理節目的經驗，tvN官方宣傳倒是稱他「以減肥前後的照片成為話題，在《白Packer 2》將展現對食物的真心」，令人莞爾。高庚杓‎近年確實以「收到工資前後差異大」、忽胖忽瘦聞名，休息期只要沒工作就會鬆懈，一度飆到93公斤。



《白Packer 2》目前公開的預告，開頭就見李壽根不知為何跪下，一行人果真又到了擁大型廚房設備的地方挑戰，高庚杓只是試吃又露出極幸福模樣，眼睛瞪超大嘴角還沾著醬料，而安普賢繼第一季用火槍料理之後，又挑戰了火燒料理？這季一行人還擁有了專屬的公務車呢！除了白種元全下跪拜見車子。



對於新的一季，不少網友遺憾人馬換血，但有網友跳出來說DinDin的行程也許是和《兩天一夜4》相碰，吳代煥最近也有不少電影與戲劇要忙，而二季成員中李壽根和高庚杓最引人期待，有人稱李壽根簡直是「王牌」，而高庚杓如同上述預告，表情反應都很綜藝應該會很有趣（‎附上：因NewJeans很幸福的高庚杓）。

另外，網路已流出(G)I-DLE薇娟擔任《白Packer 2》嘉賓跟著下廚的照片，觀眾也很期待白種元會不會兌現承諾‎帶整個節目到BTS JIN所在的軍隊探望JIN，JIN下月就要退伍了，再不去沒機會了XD。



《白Packer 2》將在5月26日韓國時間晚間7點40分於tvN首播。

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