再度說明「片酬入帳」前後體態差異的高庚杓！「目前為極淡季」休息期間體重飆高到93公斤～

演員高庚杓最近正值休息期間，他也是圈中出了名的忽胖忽瘦的演員，只要在有作品要演出的期間就保持帥氣身材與臉型，不過只要在休息期間就會嘗遍美食而放縱自己的體重。最近他上YT節目更不諱言自己體重已高達93公斤！

高庚杓日前來到友人鄭基高的YT頻道，成為首位嘉賓的他也是「片酬入帳」前後差異最具代表性的演員，被問到現在是否正值休息期間？高庚杓表示現在是處於極淡季，不是因為作品的話，他原本也不曾超越90公斤體重，而超過了90公斤時自己也感到警覺心，想再次減重，沒想到一路反而飆到93公斤，現在必須得往下降了。展現自己減重的決心。



鄭基高也提到了高庚杓在青龍電影節上與ZICO的可愛互動。當時高庚杓相當投入的跟ZICO一起唱跳起來，舞動自己，跟一般拘謹的演員表現不太相同，不過鄭基高覺得每個人會以自己的方式投入並享受這個頒獎典禮以及演出，也肯定當天高庚杓自由表現自己的方式。



高庚杓在當天還吃了友人用微波爐所做的餃子千層麵，展現暴風吸入的快食絕招，還說「這不可能不好吃，簡直好吃到令人啞口無言」，友人在一旁表示連這都能夠吃的那麼香，會一路飆漲到93公斤也真的是其來有自。高庚杓還透露自己正在進行一個令人吃驚的準備，透過現在的YT節目看到他的人，也許會因為他的外型而感到驚訝，不過在2、3個月以後，雖然還沒有到片酬的入帳期間，但他打算自我管理，預告將呈現帥氣的自己。





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