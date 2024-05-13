《背著善宰跑》最后6集到底是甜还是虐？网传观看第12集需要呼吸机！不，剩下的集数都要

「有没有看《背著善宰跑》」，这是最近很多人见面打招呼时会问的话，可见这剧的火爆程度。

《背著善宰跑》从4月上旬开播，第10集播出之后ENDING超越第2集，直接封神，不少网友都表示「只要这剧不烂尾，将会是我心目中的人生作」。





最近有网友曝光了最后6集的小道消息，虽然不知道真实度有多高，但仍吸引了不少剧迷的关注。 该网友表示：「刚才我认识的相关人士过来说11-16集是他的最爱，尤其是第12集需要呼吸机，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，好期待。」 没过多久，网友再次补充：「刚才他又来了，说不仅是第12集，剩下的所有集数都需要呼吸机.... 啊，怎么办」。



看到知情人士的爆料，剧迷们完全陷入到困惑中，大家纷纷留言表示：「到底会有多好看，居然剩下的内容需要用到呼吸机，疯了，相关人士剧透了一点点就走了，让我们接下来的3周要怎么活」、「呼吸机，到底是甜到要呼吸机，还是虐到要呼吸机，快来告诉我人啊」、「 好，我信，你们说什么我都信」、「一定要是HE啊」、「相信，不要辜负我们」、「一集一亲，安排一下吧」等。

《背著善宰跑》是一部关於穿越、双向救赎的故事，讲述了追星女孩任素（金惠奫 饰）穿越回15年拯救最爱本命柳善宰（边佑锡 饰）的故事，果然韩剧在拍摄纯爱这条赛道上无人能比，氛围感极致拉满，加上金惠奫和边佑锡的倾情演绎，导演连亲吻角度和捧脸姿势要亲自指导的细腻度，该剧从无人问津直接飞升至目前电视剧话题榜第一，人气火爆行进中。

此外，《背著善宰跑》在香港、东南亚、中东及南非等16个地区，由Viu紧贴韩国於同日独家播出。

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