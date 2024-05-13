金惠奫是能让搭档男演员更加闪闪发光的强大存在！网友喊话：向孔晓振前辈学习这句话「做好改变人生的准备了吗？」

4、5月最红的韩剧是什么？ 除了刚刚杀青的《泪之女王》之外，一定是《背著善宰跑》。

一部关於穿越、双向救赎的浪漫喜剧片，边佑锡饰演的男主角「善宰」精准刻划出19岁纯情男高和34岁腹黑顶流的双重形象而人气大爆发，被赞韩剧史上最完美「纯爱战神」男主人设，也成为了广大观众们的新晋老公。



一部好的作品，光是男主会演远远不够，女主也要能接得住戏，与搭戏演员发挥最大化学反应才行。 《背著善宰跑》的女主角「任素」的扮演者就是实力派女演员金惠奫，她继《偶然发现的一天》（意外发现的一天）之后再次穿上了校服，展现了活泼灵动、深情细腻的形象，她对角色情感层次的精准把握，无论是喜悦还是悲伤，都能通过细腻的表演传达给观众，让人仿佛置身於剧中世界。 她撑著黄色雨伞冒雨跑向善宰的时候，撞进的不仅是善宰的心，也闯入了观众们的心里。



1996年11月出生的金惠奫於2013年参演了KBS2《逆转人生》，由此正式踏入影视剧圈。 不过早在出道的前一年，她已经陆陆续续在多部作品中出现，担任临时演员，积累了表演经验。

2015年金惠奫考入建国大学影像电影戏，系统地学习表演之时。 在经历了很长一段时间的临时演员生活之后，2018年迎来了第一个事业转机，以200：1的竞争力拿下了jtbc人气剧《SKY Castle》中「姜艺瑞」一角，许多观众也从这个角色开始认识了金惠奫。 凭藉该角色，金惠奫也斩获了第55节百想艺术大赏电视剧类最佳新人奖。



2019年金惠奫出演了《偶然发现的一天》，出道6年首次担任女主角，这是一部关於女N号逆天改命的励志浪漫奇幻校园剧。 她在剧中的表现也十分出色，饰演的角色「端午」可爱、明朗、充满生命力，成了整个故事发展最大的亮点，漫画里的人格和觉醒后的人格之间切换自如，怒刷存在感。 她的表演完全做到了用一己之力扛起《偶然发现的一天》「大梁」，证明了她的演技实力。 与之搭档的路云和李宰旭，也因为金惠奫的存在而显得人设更加饱满、立体，她有著一种能让搭戏演员都闪闪发光的魔力。 这剧之后路云和李宰旭全部升咖，开始担任各大人气剧的男主角。



《偶然发现的一天》之后金惠奫只主演了两部作品，一部是电视剧《御史与祚怡》，一部是电影《推土机少女》，其他作品都只是客串或戏份较少的配角而已。 好不容易到了2024年开播的《背著善宰跑》，金惠奫又一次让观众们见证了她整容式演技，28岁演19岁高中生毫不费力，演技出色为剧集锦上添花。 不过受限於浪漫喜剧的受众性，不少观众和粉丝遗憾地发现女主人气与热度没有想像中飞升得快。



金惠奫是真．旺搭档体质，无论电视剧题材多么违背现实，似乎只要是她主演都能让男主的演技以及剧情更具说服力，更能带领观众入戏，演技的力量让对手演员变得更加帅气。此刻有网友想到了实力派女演员孔晓振的一句话。 2016年孔晓振和曹政奭一起合作了《嫉妒的化身》，作品开播前孔晓振就对曹政奭表示「欧巴，你做好改变人生的准备了吗？」 而现实也如同孔晓振所说的那样，曹政奭以该作品为跳板人气和知名度有了质的飞跃。 於是不少观众和网友纷纷隔空喊话金惠奫，下次拍戏时记得对搭档男演员说「欧巴，做好改变人生的准备了吗？」



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김혜윤은 앞으로 작품할때

상대배우한테 공효진처럼 말해야 한다.



"오빠, 인생 바뀔 준비 됐지?" pic.twitter.com/dpK50TPvJ3 — 고양희 (@JiheeHand) May 2, 2024

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