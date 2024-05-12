【雷】《背著善宰跑》最后一次穿越来到大学时光！小素发现善宰真正死因，忍痛将他推远（EP.9-10）

tvN月火剧《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而结束生命的顶级男明星，和为了救活他而回到过去的热血粉丝所展开的奇幻爱情故事。

*以下包含第9、10集关键内容！



善宰遇袭原因

因为第二次穿越，2008年金永洙没能对小素（金惠奫 饰）下手，2009年再次绑架时被善宰（边佑锡 饰）抓住，2022年底刑满释放找善宰寻仇。 小素醒悟善宰遇害是因为自己，决定最后一次穿越抓住犯人。

这一次小素穿越到大一，立即向金警官举报犯人信息，不料金永洙立即烧毁了窝点。 金警官问小素犯人卡车的信息，可惜她也记不太清。





MT的传说

小素参加新生MT，偏偏跟善宰同个车厢和住宿地点。 小素认为只要一直推开善宰就能避免他卷入危险，但善宰无法不留意她，三番两次在她遇到危险时出手帮助。



新生中流行「在MT亲吻就会结婚」的传说，喝醉的小素哭著叫善宰不要管她，晕乎乎倒下来时刚好和善宰的嘴巴碰到一起。



只要你活著

小素迷迷糊糊唱了善宰从未给任何人听过的《阵雨》，说自己来自未来、这次一定会拯救善宰，清醒后却坚定表示从未喜欢善宰，相信善宰去美国治疗就可以摆脱危险。 善宰以为小素拒绝了他，太成（宋建熙 饰）却告诉善宰小素一直很在乎他。



善宰没有参加白仁赫（李承协 饰）乐队试镜，决定去美国接受治疗，到了机场又跑回来挖出时光胶囊，问小素他是不是会在2023年为救她而死？ 小素无法回答，善宰竟红著眼说：请尽管喜欢我，即便为你而死也无妨。善宰吻了小素，这一刻未来发生改变：Eclipse从4人变成3人、没有了主唱善宰。



下集预告，善宰和小素终於开始甜蜜约会，一边警告太成远离自己的女朋友，一边承诺小素：「不要再推开我，我会努力跑向你所在的2023年。」 《背著善宰跑》每周一二更新，香港观众可在黄VIU煲剧平台同日追看！



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