[解析]《背著善宰跑》第9集结尾为何特写金惠奫的背包〜看懂之后好想抱抱任素！

[有雷]目前话题性最高，大家都在期待后续发展的电视剧《背著善宰跑》，乍看之下是奇幻穿越时空的青春恋爱剧，但其实还有著追凶以及两人双向救赎的精彩剧情。而在第九集的结尾，画面更是特别拍出了任素金惠奫所背的包包特写，原来编剧有这层涵义！

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《背著善宰跑》来到第9集，对於迎新露营时，善宰（边佑锡饰）背著喝醉的任素（金惠奫饰）时，她一边哼唱著由善宰亲自写的歌曲「阵雨」，让善宰觉得怀疑，毕竟这首歌是他才刚写出的作品，为何任素竟然熟悉地哼唱著？於是他站在任素家门口，向她当面询问为何她会唱这首歌曲？此时镜头却特写了任素的白色背包，到底代表什么意思？



那得先从第9集的前面剧情说起，由於任素得知34岁时的善宰仍遭歹徒袭击而命危。她请警察提供自己被绑架当时2009年善宰的陈述书，试著了解当日的状况。陈述书内容写到：「在大学聚会回家途中，路边角落发现一个包包，包包旁所掉落的一些随身物品，主修课本上还写著包包主人的名字（09学年度任素），因此知道了这包包的主人是我的大学同学，并且住在我家对面的朋友。」





任素这才知道善宰为了救她而成为歹徒出狱后寻仇的目标，她决定用最后一次回到过去的机会来改变善宰的命运。还记得在第2集当中，善宰从后方偷偷接近在等公车的任素，还贴心地帮她把包包松开的拉炼拉好。这一次任素为了不想让善宰卷入这绑架事件，她把自己的包包拉炼加上了绑绳，非常严密地不让拉炼有滑落的危机，如果善宰不会因掉落物品而发现包包主人是谁，是否就不会跟歹徒扭打了呢？



所以在第9集的结尾，特别让大家知道任素做了许多准备，就连包包也关得严实，更是狠心拒绝多次向她表白的善宰。虽然善宰还是透过时空胶囊与金泰成的话中，隐约猜到了自己的命运，但却仍愿意为任素付出，希望两人能够联手将歹徒制伏！



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