fromis_9竟想效仿Super Junior洗澡卡婆婆卡！银赫又搞错军队看到的女团

近日女团fromis_9因活动间空白期太长引起网友议论，而亲自抛出不满的成员李彩煐，上周其实才和成员朴池原一同登上Super Junior-D&E（东海、银赫）节目展现强烈综艺感，不少有网友表达想念她们也说适合。

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fromis_9身为Super Junior后辈团，和SJ颇有渊源。fromis_9是藉由选秀节目《偶像学校》脱颖而出出道，当时SJ希澈是带领她们的「班主任」，正式出道前她们还去了SJ《Super Show 7》巡演，出道后上了不少次SJ成员节目，包括《认识的哥哥》、《Super TV》、《Idol Challenge》、《一周偶像》……等等。

▼fromis_9 2018年观赏SJ《Super Show 7》巡演，后台和希澈、神童合照



▼2018年《认识的哥哥》，神童领军自己的导演工作室Walala Production，替闵庚勋与希澈拍〈后遗症〉MV，女主角是fromis_9卢知宣



▼希澈和fromis_9成员们在《偶像学校》过后仍保持联络，在《Super TV》与fromis_9再见称她们「弟子」



fromis_9朴池原和李彩煐上周来到D&E节目《要来这边吗？》，开场就和东海银赫完全没有世代差隔阂，很自在的讲自己想讲的话，还吐槽东海和银赫的短剧演技：「好想神童欧巴……」这是自‎(G)I-DLE Minnie和雨琦之后，东海银赫又听见不在场成员的名字，银赫直接「无语问苍天」，接著用她们的「喷嚏哏」反击，但又收到朴池原平语问：「什么呀？」两个大前辈对后辈很没辄。



D&E和fromis_9愉快谈天，银赫忍不住说「fromis_9和Super Junior性格太像了」，不只和成员都保持一定距离偶尔联络就好，在综艺上表现也都很开朗有趣，彩煐听了直言：「我们得的参考其实就是Super Junior。」举例连小卡都想效仿SJ，如艺声的‎洗澡卡与面膜卡，还有东海的‎相见礼卡（婆婆卡），只可惜公司不获准。这里有个插曲，东海透露他那张小卡根本没得到妈妈允许，而银赫说那张市价很低，E.L.F.完全不同意，反驳是珍稀卡啊！



fromis_9还拍过行李箱电视购物广告，开拍前就拿SJ同样是电视购物的羽绒服广告当模范，彩煐重现当时场景，严肃的说：「不这样拍的话就不拍了！要拍的话就要向这样！」笑翻东海银赫。搞笑的是，东海问还有没有效仿的，彩煐回答舞台结果马上被池原拆台：「舞台也有吗？」彩煐淡定回应：「就当作有吧！」两位前辈又被她们打败。



银赫突然想到fromis_9在军队人气很高，说自己在军队里看见很多人在看她们的电视演出，彩煐一听就不对劲：「前辈那时候吗？我们？」说了自己是2018年出道，东海和银赫马上发现大错特错不敢说话，因为银赫服役时间是2015到2017啊！



不少E.L.F.还想起来，银赫当年在《Super TV》fromis_9做客那集也犯一样的错误，不过那时是对Weki Meki，说自己在军队里看了她们的出道舞台，结果Weki Meki是在银赫2017年7月退伍后的8月才出道，他只好改口只是看了选秀节目《PRODUCE 101》之后知道了Weki Meki要出道了。



另外，尾声池原提到东海每次看见fromis_9都会说要请客，但都没有请，还老是在大老远就喊著要请客。D&E觉得总该实践承诺，说要交换电话，结果池原直接拒绝让两人傻眼。也许池原是想避嫌，但有E.L.F.记得她是东海粉丝，笑称池原是「真粉」，因为真正的粉丝并不会想和偶像靠太近啊！若和偶像一起吃饭，恐怕要害羞死了，当年池原在《Idol Challenge》被揭露是东海粉丝便狂躲。



▼《要来这边吗？》完整节目（6:21fromis_9效仿SJ、11:40银赫军队看的女团、23:40东海一直说要请客没请），留言处神童本尊被呼喊来了留言：「fromis_9喜欢的神童！！我会好好看（节目）的！！」



▼《Super TV》银赫在Weki Meki面前出糗



▼《Idol Challenge》池原被队友揭露是东海粉丝（已定位4:39）



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