《背著善宰跑》编剧真的细节控！几乎每集都暗示小素善宰将会结婚！颜色的巧妙安排真的太细腻〜

继《泪之女王》后又一掀起话题作品《背著善宰跑》，神展开的双向救援剧情让观众们坐等下一集的发展，剧中男女主角边佑锡与金惠奫的恋情最终是否能够开花结果，也备受观众期待。只能说编剧真的太懂，原来超多小细节都暗示著两人一定会走向Happy Ending，大家有发现吗？

#双人代表色：蓝色善宰＋黄色小素

从一开始两人的房间就可看出属於不同色调的呈现，善宰是一个游泳选手，就连房间也像蓝色海洋，但一些小东西不难看出黄色点缀其中。任素则是从雨伞到整个房间以黄色的物品居多。



#第一集+第七集：任素被奶奶用口红画脸颊

失智的奶奶趁任素睡著的时候用口红涂了她的双颊跟额头，圆圆的红色区块就像古代韩国传统新娘子的装扮，她躺在床上身边围绕著善宰的周边商品。第七集任素再度穿越，这幕也出现第二次，但她床边没有善宰的枕头。



#第三集：善宰说爸爸夸他初学走路就像「新郎入场」

好友白仁赫跟善宰在房间聊天，仁赫说小率喜欢的对象应该是金泰成，善宰不甘示弱说最近小素正在追求自己，仁赫问善宰是否好好告白了？善宰说爸爸夸他初学走路就像「新郎入场」，无师自通不须担心。



#第三集：善宰搭的公车终点站是婚礼会场

蓝色加黄色等於绿色，善宰肩膀受伤后搭乘绿色38路公车到校，这台公车的路线除了有他们居住的社区楼理洞，学校自甘高中以外，终点站是「YH Wedding Tower」应该是举办婚礼的会场。



#第三集：小素送鸡汤给善宰与未来公公

小素关心刚出院的善宰，专程从家里送鸡汤到他家，善宰爸爸出来迎接，可看到小素锅里不只一只鸡而是两只，也请善宰爸爸一起吃。於是得到善宰爸爸酿的五味子甜酒一缸。



#第四集：小素被善宰用棉被包裹带出房间

天才善宰为了不让爸爸知道，用棉被卷起小率而扛出门。这在古代是一种「打包袱（보쌈）」的做法，由於韩国古代有寡妇不得再婚的规定，於是如果得到父母同意而以这样的方式将家中守寡的女儿带走，藉此摆脱所谓的寡妇命运，是当时一种被默认的做法。



#第五集：善宰跟哥哥为金牌欢呼，杂货店有人撒大米

善宰与哥哥在杂货店巧遇，共同为赢得金牌的张美兰选手欢呼，普天同庆时还有位大叔在门口撒下大米。这也属於中式与韩式传统婚礼中常出现的，在新娘轿前撒大米，可让金鸡啄米不啄新娘，也可意味著新娘日后衣食无虞。



#第五集＋第十集：善宰教小率骑车一路上的灯笼

善宰教小素骑脚踏这的这条路上，出现了许多红蓝色的灯笼，这是韩国传统婚礼中常使用的「青纱灯笼」，暗示善宰与小素也能举办婚礼。第十集善宰表达自己已经知情的道路上，这款灯笼又再度出现。



#第七集：任素哥哥孩子出生

任素比哥哥先赶到医院，哥哥不禁感叹「当时我如果对善宰好一点，搞不好他就成为我孩子的姑丈了〜」



#第八集：任素包紧紧用大伞挡镜头

小素终於再与明星善宰相见，但为了不被记者拍到，只好用围巾包紧自己的脸＋大黑伞挡镜头，护送善宰上自己的车，善宰还说「这难道是打包袱吗？」呼应了第四集的棉被打包袱。后来小素怕善宰被发现，同样围巾遮住了他全脸，尽量掩人耳目，类似新娘一样不能让人看见全脸。





#第九集：迎新露营接吻的情侣能够直奔结婚

延西大的历史，迎新露营接吻的男女就会结婚，贤珠与小素的哥哥已经得到印证，在本集的后记里，同样善宰也与喝醉的小素无意间的亲吻了。



#第十集：「还以为小素是媳妇」VS「你是这里的女婿吗」

善宰的爸爸一直希望善宰能出国进行复健手术，重拾游泳选手生涯，他告诉善宰对面的小素也希望他赶紧出国，「她为你担心的样子就像是我的媳妇一样」。而金泰成与善宰共同为漏水的小素家帮忙，金泰成更对著先来帮忙的善宰醋劲大发说「你是这里的女婿吗？」



希望编剧的暗示不会错，大家都在等待小素与善宰的完美结局。

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