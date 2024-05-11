fromis_9竟想效仿Super Junior洗澡卡婆婆卡！銀赫又搞錯軍隊看到的女團

近日女團fromis_9因活動間空白期太長引起網友議論，而親自拋出不滿的成員李彩煐，上週其實才和成員朴池原一同登上Super Junior-D&E（東海、銀赫）節目展現強烈綜藝感，不少有網友表達想念她們也說適合。

*相關報導：‎「為什麼只有我們不能活動？」fromis_9李彩煐吐露對空白期的遺憾，網友：「Pledis不要養女團了」

fromis_9身為Super Junior後輩團，和SJ頗有淵源。fromis_9是藉由選秀節目《偶像學校》脫穎而出出道，當時SJ希澈是帶領她們的「班主任」，正式出道前她們還去了SJ《Super Show 7》巡演，出道後上了不少次SJ成員節目，包括《認識的哥哥》、《Super TV》、《Idol Challenge》、《一週偶像》……等等。

▼fromis_9 2018年觀賞SJ《Super Show 7》巡演，後台和希澈、神童合照



▼2018年《認識的哥哥》，神童領軍自己的導演工作室Walala Production，替閔庚勳與希澈拍〈後遺症〉MV，女主角是fromis_9盧知宣



▼希澈和fromis_9成員們在《偶像學校》過後仍保持聯絡，在《Super TV》與fromis_9再見稱她們「弟子」



fromis_9朴池原和李彩煐上週來到D&E節目《要來這邊嗎？》，開場就和東海銀赫完全沒有世代差隔閡，很自在的講自己想講的話，還吐槽東海和銀赫的短劇演技：「好想神童歐巴……」這是自‎(G)I-DLE Minnie和雨琦之後，東海銀赫又聽見不在場成員的名字，銀赫直接「無語問蒼天」，接著用她們的「噴嚏哏」反擊，但又收到朴池原平語問：「什麼呀？」兩個大前輩對後輩很沒輒。



D&E和fromis_9愉快談天，銀赫忍不住說「fromis_9和Super Junior性格太像了」，不只和成員都保持一定距離偶爾聯絡就好，在綜藝上表現也都很開朗有趣，彩煐聽了直言：「我們得的參考其實就是Super Junior。」舉例連小卡都想效仿SJ，如藝聲的‎洗澡卡與面膜卡，還有東海的‎相見禮卡（婆婆卡），只可惜公司不獲准。這裡有個插曲，東海透露他那張小卡根本沒得到媽媽允許，而銀赫說那張市價很低，E.L.F.完全不同意，反駁是珍稀卡啊！



fromis_9還拍過行李箱電視購物廣告，開拍前就拿SJ同樣是電視購物的羽絨服廣告當模範，彩煐重現當時場景，嚴肅的說：「不這樣拍的話就不拍了！要拍的話就要向這樣！」笑翻東海銀赫。搞笑的是，東海問還有沒有效仿的，彩煐回答舞台結果馬上被池原拆台：「舞台也有嗎？」彩煐淡定回應：「就當作有吧！」兩位前輩又被她們打敗。



銀赫突然想到fromis_9在軍隊人氣很高，說自己在軍隊裡看見很多人在看她們的電視演出，彩煐一聽就不對勁：「前輩那時候嗎？我們？」說了自己是2018年出道，東海和銀赫馬上發現大錯特錯不敢說話，因為銀赫服役時間是2015到2017啊！



不少E.L.F.還想起來，銀赫當年在《Super TV》fromis_9做客那集也犯一樣的錯誤，不過那時是對Weki Meki，說自己在軍隊裡看了她們的出道舞台，結果Weki Meki是在銀赫2017年7月退伍後的8月才出道，他只好改口只是看了選秀節目《PRODUCE 101》之後知道了Weki Meki要出道了。



另外，尾聲池原提到東海每次看見fromis_9都會說要請客，但都沒有請，還老是在大老遠就喊著要請客。D&E覺得總該實踐承諾，說要交換電話，結果池原直接拒絕讓兩人傻眼。也許池原是想避嫌，但有E.L.F.記得她是東海粉絲，笑稱池原是「真粉」，因為真正的粉絲並不會想和偶像靠太近啊！若和偶像一起吃飯，恐怕要害羞死了，當年池原在《Idol Challenge》被揭露是東海粉絲便狂躲。



▼《要來這邊嗎？》完整節目（6:21fromis_9效仿SJ、11:40銀赫軍隊看的女團、23:40東海一直說要請客沒請），留言處神童本尊被呼喊來了留言：「fromis_9喜歡的神童！！我會好好看（節目）的！！」



▼《Super TV》銀赫在Weki Meki面前出糗



▼《Idol Challenge》池原被隊友揭露是東海粉絲（已定位4:39）



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