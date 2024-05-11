《背著善宰跑》金惠奫戏外也是成功的追星族！「国民英雄」朴泰桓是因为她才来客串

边佑锡和金惠奫主演的新剧《背著善宰跑》，朋友们都看了吗？

金惠奫自《偶然发现的一天》之后又接了一部青春校园剧，剧情是追星迷妹的最爱题材，穿越时空拯救自己的偶像，还和《女神降临》同编剧。



该剧靠著首播2集打响名号，凭藉口碑逆袭出圈，是当下话题度最火爆的作品了。第一集邀请了少女时代Yuri（俞利）、KARA韩升延和2008北京奥运会游泳冠军选手朴泰桓客串。



电视剧邀请娱乐圈内人士客串很平常，但朴泰桓的亮相震惊了所有观众，毕竟奥运冠军选手在韩国地位崇高，很少会在影视剧中亮相。当观众们看到《背著善宰跑》幕后花絮时更是惊掉了下巴，因为朴泰桓自爆是为了金惠奫才特意来客串的，两人相处自然，朴泰桓也当金惠奫如妹妹一样，用平语和对方说话。 金惠奫看到朴泰桓后立即开心地跑向他身边，还撒娇反问「怎么说我身高又变矮了」，一看私交就非常好。



정글의 법칙에서 만난 적 있는

김혜윤 X 박태환 선수



둘이 서로 농담도 하고 찐친 케미도 돋보이는데? pic.twitter.com/6urRDZh1L5 — 루키 (@sz_rookie) April 9, 2024

其实金惠奫和朴泰桓早在2021年就一同参加过综艺节目《丛林法则》。 金惠奫从国小三年级开始学游泳，当时已经是有15年泳龄的老手了。 得知将见到「国民英雄」朴泰桓时，她就忍不住迷妹心情，表示「真的吗？我能见到国家代表？2008年北京奥运会游泳比赛我都看了，平时也会偶尔看锦标赛，是我的荣幸，我居然能遇到国家代表，我的人生成功了。 」在节目中终於相遇的迷妹和国民英雄，金惠奫也趁机像朴泰桓请教有关蝶泳的问题，对方当场就给她上了一堂免费的「大师课」。 两人的友情从那时起一直维持了现在，这才有了这次朴泰桓本色出演《背著善宰跑》。



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