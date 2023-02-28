果然只有自己能超越自己！Super Junior藝聲發行SOLO專輯特別版，出現「洗澡小卡2.0」啦 XD

果然只有自己能超越自己！Super Junior藝聲發行SOLO專輯特別版，出現「洗澡小卡2.0」啦 XD

明星   2023年2月28日   星期二13:49   Yuan  

（封面圖源：twitter@enter_issue、twitter@yoonakim_sul、twitter@shfly3424）

今年1月，Super Junior 成員藝聲發行首張SOLO正規專輯《Sensory Flows》。

粉絲們收到專輯後，也紛紛曬出專輯裡的小卡，其中有一張是淋浴小卡，果然又在網路上引發熱烈討論，更有不少粉絲都搶著收集這張小卡 XD

首張專輯的特別版《Floral Sense》在近日發行，除了原本的10首歌曲外，還新增〈Floral Sense （Feat. Winter of aespa）〉、藝聲個人版本的〈FloralSense〉和〈Mother〉等3首歌曲。〈FloralSense〉用花表達的愛情，給很多人帶來溫暖的心動；而〈Mother〉是他親自參與作詞作曲，講述了最想對母親說的話。
（圖源：SM娛樂）

而特別版專輯小卡也在今日（28日）曝光，竟然出現了「洗澡小卡2.0」，藝聲淋著浴似乎還敷著面膜（笑）！這也讓網友直呼：「真搞笑，水龍頭是拿反著的嗎？太搞笑了」、「小卡的主題好多樣，粉絲抽卡一定覺得很有趣」、「拍的都不一樣，果然很懂粉絲呢」、「我沒有想過還會有2.0」等等。

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