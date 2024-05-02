(G)I-DLE Minnie&雨琦超專一就愛圭賢&厲旭惹怒銀赫XD 東海搞笑情勒「領獎要感謝我們」

韓國演藝圈知名E.L.F.，(G)I-DLE雨琦近日不僅登上Super Junior本命（最愛）厲旭的節目《人生喀擦》，也登上了Super Junior-D&E（東海、銀赫）的《要來這邊嗎？》，還帶上同為E.L.F.的隊友Minnie。

銀赫問雨琦和Minnie有沒有事先看過節目，以為兩人只是趕著來節目隨便看看，但雨琦馬上指著自己和雨琦：「唉唷，我們可是E.L.F.！」沒錯，兩個人自2018年(G)I-DLE全體作客Super Junior主持的《Super TV 2》後，便詔告(?)全KPOP圈她們是E.L.F.，只可惜當時兩人的本命厲旭和圭賢都在當兵沒出席（Minnie本命圭賢，雨琦本命厲旭）。

東海好奇兩個人的粉絲心怎麼可能都不變：「是不是在維持人物設定？」銀赫也覺得最愛和次愛很有可能會變動，雨琦看了看Minnie後對銀赫說：「換人的話，有可能換成圭賢前輩……」銀赫馬上撇頭，當Minnie想講喜歡圭賢的理由也被銀赫喊卡：「可以了，走吧！」Minnie和雨琦都為銀赫吃醋笑翻。



Minnie和雨琦掛在嘴巴上的人都不在，銀赫忍不住說：「那為什麼今天要跟來啊？」想不到雨琦的回應讓銀赫佩服的笑出來，雨琦說：「以防萬一圭賢前輩和厲旭前輩也在。」



即便東海不斷懷疑，Minnie和雨琦仍堅定自己的粉絲心，愛的還是Super Junior，結果東海又問她們為何頒獎典禮沒有感謝Super Junior，開始情緒勒索(?)粉絲，Minnie完全被打敗，但雨琦隨即承諾最近若獲獎就感謝，這倒讓東海張嘴不可置信了，銀赫接著反過來承諾她們若照做會請客。

東海最後讓Minnie和雨琦馬上感謝了，因為(G)I-DLE〈Fate〉攻佔Melon排行榜第一，不過後續東海又激雨琦solo「如果拿了Billboard第一就要剃光頭」，說雨琦如果懷著初心剃的話，自己也會跟著剃，甚至隨時攜帶剃頭刀……銀赫冷不防說「結果大家都關心雨琦剃頭沒人關心東海怎麼也剃了」，又點了Minnie和雨琦笑穴。



整場節目銀赫和東海這對偶像一直向粉絲挖坑跳，結果兩名粉絲尤其是雨琦巧妙應對，製造出相當多笑果。

▼完整節目（可開英文CC字幕→自動翻譯→中文。談粉絲心，談solo目標與約定剃頭15:51。）



▼最後當然要聽聽雨琦剛發行的solo取〈FREAK〉啦！



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