「爲什麼只有我們不能活動？」fromis_9李彩煐吐露對空白期的遺憾，網友：「Pledis不要養女團了」

近日，組合 fromis_9 成員李彩煐吐露對長時間空白期的遺憾。

李彩煐在直播說道：「爲什麼這麼長時間不能活動呢？只有我們 fromis_9？太傷心了。」她接著說：「我們明明也有 flover（粉絲名），還有 flover，我們也有著粉絲。」隨著相關發言的影片在網路上擴散。



: 왜이렇게... 활동을 못할까, 우리만...?

프로미스나인만...?

너무 슬프다...

나도 플로버있다!x2

나도 팬 있다..!!

우리도 플로버 있다...!!

마음아파.... 한번도 이렇게 직접적으로 말한적 없어서... pic.twitter.com/nmXM0iaR8x — 낑깡이 (@rbflo_27) May 7, 2024

網友們紛紛表示：「爲什麼對 fromis_9 置之不理呢」、「好心痛」，「成員們和粉絲們都會受到很大的傷害」、「Pledis爲什麼對女愛豆們這樣呢」，「今年5月還沒有回歸的消息，說明至少1年+的空白期」、「新男愛豆出來後又那樣了... Pledis 不要養女團...」、「HYBE 其他偶像都像搖錢樹一樣進行巡迴演出，如果達不到那個標準，他們應該很緊張吧」、「最不能理解的是是從CJ帶過來的... 爲什麼帶過來了呢」、「雖然因爲造假而不喜歡的組合，但是Pledis是流氓，Pledis有良心就不要養女團」、「X1都沒能活動，就快點解散吧」等等。

而 fromis_9 最後一次活動是在去年6月發行的首張正規專輯《Unlock My World》，在這張專輯之前也有過約11個月的空白期，雖然在今年1月舉辦單獨演唱會，但後續團體就沒有其他活動。甚至有人認爲，Pledis 已經不是第一次這樣了，他們在 2017年推出10人跨國女團 PRISTIN，但因未能克服空白期的問題，在時隔2年2個月後宣告解散。



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