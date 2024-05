《Peak Time》冠军团VANNER献唱「天黑请闭眼」! 嘴甜夸「与VVS在一起比吃芒果冰更幸福！」

曾於《Peak Time》节目中获得冠军的VANNER成员四人慧成、泰焕、GON与泳光5月10日来台与粉丝们同欢,除了带来血脉贲张的精彩舞蹈连发之外,更诚意献唱中文歌曲「天黑请闭眼」展现中文抒情唱功。

虽然成员之一的成国在日前入伍而使VANNER本次无法全员到齐,但4位成员仍然让粉丝们度过了相当难忘的夜晚。慧成更说明了本次的活动名称《2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI》是Racing竞速赛车的概念,因此四人以赛车手的打扮风格登场。GON更是嘴甜大喊「好想念台湾VVS」,细数在台湾所吃到的美食,觉得相当幸福。



VCR之后四位成员更以中文抒情歌曲「天黑请闭眼」登场,说到录制的过程,泰焕相当自豪的说「中文发音受到老师称赞」,GON则是表示自己在练习中文的过程中,觉得更贴近台湾VVS了,因为他知道台湾VVS为了能听懂他们所说的话,都努力的学习韩语,在给他们的纸条或信件中,使用自己不熟悉的韩语为他们加油打气,让他相当感动,也成为VANNER走下去的最大动力。GON更对大家说,不用写得太完美,就算韩语有些小错误,VVS带来的感动不变,他们也会觉得很可爱,让粉丝们听了觉得揪感心。



VANNER总是行程满档,来到台湾停留的时间也很短,泰焕说好想去逛夜市,不知道几点收摊呢?四位成员更是将芒果冰挂在嘴边,是让他们大赞的绝妙滋味,虽然因为粉丝应援也是有吃到,不过内行的他们更知道目前还未真正来到芒果盛产的季节,更许愿希望下次来的时候再吃芒果冰。慧成感性的说:「但能够站在舞台上与VVS像这样在一起,让我觉得比吃芒果冰更加幸福。」



VANNER也在今日舞台上首度公开为粉丝所制作的歌曲,四人先在VCR中各自介绍了自己最爱的几句歌词,影片中也出现了已入伍的成国,引发全场尖叫。令大家惊喜的是VANNER正式演唱这首歌曲时,到了成国的SOLO段落他们大喊「成国!」,舞台画面中出现了成国预录好的演唱画面,虽然入伍了但仍参与这首歌曲的表演,下一句慧成接唱时忍不出哭了出来,让粉丝们相当不舍。



慧成说他也跟VVS一样想念成国,还突然问大家「现在几点了」,粉丝们以为他急著结束表演,没想到他下一句说:「啊〜韩国时间已经10点了吗?那成国应该就寝了耶〜」还请粉丝们跟VANNER一样不停呼叫成国,让他在军中也觉得耳朵很痒,四位成员也表示一定会将今日感动的现场气氛完美传达给成国的!表演最终,VANNER也像首尔场一样,为大家送上超长时间的安可歌曲,非常有诚意,今日到场的VVS一定感到值回票价!

