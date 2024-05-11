他是天选「柳善宰」！韩媒爆因校园剧题材多名男演员拒接戏，3年才找到边佑锡

《背著善宰跑》开播之前，谁都没想到这剧的话题度能高成现在这样，目前已经在话题度榜单中登顶。

《背著善宰跑》的主演是金惠奫和边佑锡，两人并非韩剧圈顶级，整部戏的编剧也不是圈内大神，加上「迷妹穿越拯救本命」的梦女（自我幻想）式题材让不少观众提不起兴趣。没想到的是，首播2集之后，该剧就靠口碑火速逆袭，在韩国本土和海外市场刷出了强大存在感，不少观众都患上了「周一病」。

早前电视剧制作发布会上，导演就曾透露「听说编剧是选了金惠奫才写（剧本）的。 如果金惠奫说不出演的话，这部作品可能就不会成功，金惠奫从演技到品性都很努力。 」而对於男主角边佑锡，导演也说「他是我们电视剧的颜值担当，游泳选手的身材加上顶级明星的气场，唱歌也要唱得好。 去釜山看《20世纪少女》时，看到了边佑锡的全新青春，我想能同时演10多岁和30多岁戏的演员有几个呢？」



虽然目前为止《背著善宰跑》的收视率徘徊在4.5%左右，远不如同台播出的《泪之女王》超20%的收视率，但目前金惠奫和边佑锡全都跻身话题榜TOP3，网路上出现各种关於这部剧的二次创作内容，足以见得主演和作品的热度。



据韩媒《韩国日报》报导，作为并不受期待的《背著善宰跑》，确定制作就花了3年的时间，不少男演员以为是傻傻的K-POP迷妹单相思故事而拒绝了「善宰」，在男主角选举陷入困境之时，是边佑锡答应了演出提案，随著他的加盟，整部剧的制作重上正轨。 因为「善宰」是歌手，边佑锡还亲自录制了歌曲，由他演唱的电视剧OST之一的《阵雨》还空降了MELON TOP100榜，甚至不少剧迷喊话音乐节目制作组，希望Eclipse能够出演音乐节目。



机会来临之时，边佑锡牢牢抓住了。 2016年转行开始拍戏到现在，陆陆续续在《举重妖精金福珠》、《直立行走的历史》、《花党：朝鲜婚姻介绍所》、《青春纪录》、《花开时想月》、《20世纪少女》、《灵魂伴侣》、《大力女子姜南顺》等多部作品中亮相过，但都未给观众留下深刻的印象，这次因为《背著善宰跑》 爆红后，被网友们翻出出演过的作品，甚至还被调侃是「之前他从我的全世界错过」。



《背著善宰跑》里的边佑锡明显演技更加成熟，细致入微的演技将「善宰」面对「小素」（金惠奫 饰）时的各种心理转变、情绪变化精准传达，丝滑演技切换自如，使得观众与他同喜同乐，「善宰」 不仅让观众们见证了边佑锡在演技上质的飞跃，更让他成为了无数观众的新晋老公，靠著独特的魅力赢得了观众们的喜爱和追捧。



此外，《背著善宰跑》每周一二更新，香港观众可在黄VIU煲剧平台同日追看：

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