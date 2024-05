《Peak Time》冠軍團VANNER獻唱「天黑請閉眼」! 嘴甜誇「與VVS在一起比吃芒果冰更幸福！」

曾於《Peak Time》節目中獲得冠軍的VANNER成員四人慧成、泰煥、GON與泳光5月10日來台與粉絲們同歡,除了帶來血脈賁張的精彩舞蹈連發之外,更誠意獻唱中文歌曲「天黑請閉眼」展現中文抒情唱功。

雖然成員之一的成國在日前入伍而使VANNER本次無法全員到齊,但4位成員仍然讓粉絲們度過了相當難忘的夜晚。慧成更說明了本次的活動名稱《2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI》是Racing競速賽車的概念,因此四人以賽車手的打扮風格登場。GON更是嘴甜大喊「好想念台灣VVS」,細數在台灣所吃到的美食,覺得相當幸福。



VCR之後四位成員更以中文抒情歌曲「天黑請閉眼」登場,說到錄製的過程,泰煥相當自豪的說「中文發音受到老師稱讚」,GON則是表示自己在練習中文的過程中,覺得更貼近台灣VVS了,因為他知道台灣VVS為了能聽懂他們所說的話,都努力的學習韓語,在給他們的紙條或信件中,使用自己不熟悉的韓語為他們加油打氣,讓他相當感動,也成為VANNER走下去的最大動力。GON更對大家說,不用寫得太完美,就算韓語有些小錯誤,VVS帶來的感動不變,他們也會覺得很可愛,讓粉絲們聽了覺得揪感心。



VANNER總是行程滿檔,來到台灣停留的時間也很短,泰煥說好想去逛夜市,不知道幾點收攤呢?四位成員更是將芒果冰掛在嘴邊,是讓他們大讚的絕妙滋味,雖然因為粉絲應援也是有吃到,不過內行的他們更知道目前還未真正來到芒果盛產的季節,更許願希望下次來的時候再吃芒果冰。慧成感性的說:「但能夠站在舞台上與VVS像這樣在一起,讓我覺得比吃芒果冰更加幸福。」



VANNER也在今日舞台上首度公開為粉絲所製作的歌曲,四人先在VCR中各自介紹了自己最愛的幾句歌詞,影片中也出現了已入伍的成國,引發全場尖叫。令大家驚喜的是VANNER正式演唱這首歌曲時,到了成國的SOLO段落他們大喊「成國!」,舞台畫面中出現了成國預錄好的演唱畫面,雖然入伍了但仍參與這首歌曲的表演,下一句慧成接唱時忍不出哭了出來,讓粉絲們相當不捨。



慧成說他也跟VVS一樣想念成國,還突然問大家「現在幾點了」,粉絲們以為他急著結束表演,沒想到他下一句說:「啊〜韓國時間已經10點了嗎?那成國應該就寢了耶〜」還請粉絲們跟VANNER一樣不停呼叫成國,讓他在軍中也覺得耳朵很癢,四位成員也表示一定會將今日感動的現場氣氛完美傳達給成國的!表演最終,VANNER也像首爾場一樣,為大家送上超長時間的安可歌曲,非常有誠意,今日到場的VVS一定感到值回票價!

