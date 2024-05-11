权恩妃《睁眼一看》变身台湾女高中生！上课偷吃偷传纸条被抓包，奶音喊「对不挤」

「水弹女神」权恩妃3月底来台湾穿著庄敬高职制服拍摄综艺就曾掀起一波讨论，节目原来是全新的《睁眼一看OOO》，9日已首播。

ENA制播的《睁眼一看OOO》是由曹世镐和BTOB李昌燮主持，让艺人嘉宾体验全然不同生活的综艺节目，首集嘉宾是权恩妃和金东炫，权恩妃来台湾体验艺术高中女学生生活，摇身一变庄敬高职学生。



权恩妃睁开眼就整身制服出现在庄敬高职某班级，连学生证都有，上头清清楚楚写著繁体中文字「权恩妃」。看著自己的「另个人生」，权恩妃在摄影棚内向MC与观众介绍庄敬高职，画面上出现的校友包括《我的少女时代》王大陆、「鬼鬼」吴映洁、《传闻中的陈芊芊》赵露思（中国演员）、n.SSign LAURENCE（方毅家）、&TEAM NICHOLAS（王奕翔）与tripleS NIEN（念，许念慈）。



权恩妃本身也是艺术高中（首尔公演艺术高中）毕业，但仍需适应台湾艺术高中的生活，例如韩国并没有午休睡觉习惯、庄敬的福利社简直是一所精致面包店了（实际上就叫「庄敬烘焙坊」）。权恩妃当场问起同学，才知道面包师傅都是在校生亲自做的。有趣的是，她没注意踩到了校园地砖太阳，同学都替她紧张：「会衰……」原来是一个校园迷信，演艺科学生踩了会倒楣。



权恩妃表示高中时期自己已是练习生，很少体验一般学生能做的各种事，也许是因为这样，她上英语课便趁机偷吃面包，还抓著隔壁同学台韩混血的睿咏（音译）一起。她更直接趴著吃了，直接被老师抓包，听不懂中文的她只能先用韩语小小声反驳「什么都没有」，下一句干脆大声用中文向老师说「对不挤」。



不止这一桩，权恩妃还因为上课传纸条被抓（其实她只是收到XD），同样也是先喊「对不挤」。这里有个插曲，她虽然看不懂字但觉得应该是示好的纸条，金东炫却误以为是负面内容，皱著眉头很担心、怕是写著「只有你能吃吗？」，权恩妃听了拍手大笑。回到教室里，老师想没收权恩妃拿到的纸条，她一度以为自己要被赶出去了战战兢兢，却还不舍得交出纸条，后来传纸条的男同学孟学勇敢承认解围，Love Line逐渐形成……



权恩妃的台湾高中生活还会有什么趣事呢？男同学能成功和权恩妃拍毕业照吗？得继续看下去了。《睁眼一看OOO》每周四韩国时间晚间9点於ENA播出。

▼上述官方剪辑影片



▼下集预告



*延伸阅读：

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《睁眼一看OOO》权恩妃体验当台湾高中生透露不容易，想让崔睿娜当当看IZ*ONE队长

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