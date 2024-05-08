多贤成TWICE首名演员，娜琏送咖啡车称「多贤请的」：「感谢陪伴多贤另个梦想第一步」

多贤本月有消息将成为TWICE挑战演技第一人，参演独立电影《全力冲刺》，目前已开拍。多贤透露队友娜琏为她送上咖啡车应援，这之中最特别的是：娜琏并没有署名。

多贤4日在IG限时动态分享自己在片场收到了咖啡车，不仔细看咖啡车上的照片还不晓得是谁送的，因为咖啡车标语仅写「为《全力冲刺》团队加油／喝完多贤请的咖啡，加油到最后吧」、「感谢大家陪伴多贤迈出另个梦想的第一步／天气很热Fighting」，相关应援品也写「窝们多贤啊姐接很爱你」，完全没有署名还用多贤名义，只能从照片和兔子符号推测是娜琏送的。



多贤感动的写下文字标记娜琏：「天啊……如此帅气的姐姐，用惊喜感动妹妹，从照片到菜单，一个一个亲自费心，就为了喜欢巧克力的妹妹增加了特别菜单……好有sense啊姐姐，托你的福有力气了，我真的哭了哼ㅠㅠㅠ 姐姐我爱你谢谢你，是最棒的，让人很安定……♥」娜琏转发多贤的感谢话语，简单放了一颗心写：「要有巧克力才有力量的多贤。」



TWICE粉丝ONCE看了无不觉得感动，且赞许娜琏身为大姐真的很照顾妹妹们。TWICE原本发展的方针是全力进行团体活动，近年才有机会为彼此个人活动送上应援咖啡车，据马来西亚ONCE整理，2022年是娜琏先收到妹妹们送的咖啡车，2023年娜琏为小分队MISAMO（MINA、SANA、MOMO）送咖啡车又为志效solo送咖啡车，再来就是上述娜琏替多贤应援了。



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