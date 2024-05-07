申惠善相隔7年再度与他合作！合作新电影《她死了》令申惠善大呼与卞约汉默契十足～

演员申惠善与卞约汉最近在一部新电影《她死了》中再度合作，两人曾在2017年的电影《一天》中饰演一对新婚夫妻，而本次相隔七年再度同台，申惠善认为两人默契非常棒，对於能够再度合作也感到相当满足。

申惠善在与媒体的访谈中提到了自己与卞约汉本次再度合作的心情，申惠善提到当时两人拍摄电影《一天》虽然也是觉得合作起来挺有默契的，但当时在作品中两人因为意外而分离，所以同场对戏的拍摄场次并不多，觉得相当可惜。不过在新作《她死了》当中两人的配合就相当重要了，申惠善提到事实上所谓的「彩排」并不会将动作或台词100％演出来，但到了真正拍摄100％演出时，发现两人比想像中更有默契，呈现的成果更加有趣。



不仅如此，申惠善还大赞卞约汉真的演技太棒了，觉得两人合作应该很有默契，不过能量也是会相互冲撞的，也多亏了卞约汉在现场引导得很好。新电影《她死了》剧情描述把偷窥别人当作兴趣的正式仲介师具正泰，目击了他所追踪的一名网红韩素拉之死，为了摆脱杀人嫌疑，他开始探访韩素拉身边所有线索。将於5月15日在韩国上映。



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