时隔17年重逢！《泪之女王》张允柱对金秀贤表达谢意：「因爲你是我的弟弟，所以很踏实」

25日，张允柱在 IG 公开和金秀贤在应援咖啡车前，还有过去一起拍摄画报的照片。

她写下：「17年前作爲服装广告模特儿见过的秀贤，在作品中作爲家人是一件非常神奇和感谢的事情。贤佑啊～这周《泪之女王》就结束了，对於第一次出演电视剧的我来说，因为你是我的弟弟，在（拍摄）现场心里很踏实、很舒服，谢谢你秀贤：）我们下次再见吧。」



公开的影片中，张允柱问：「白贤佑 Xi 今天的咖啡车是谁送的呢？」金秀贤手上拿满粉丝们应援的零食支支吾吾地说：「啊...日本...啊...」最后笑场对张允柱说「NG！NG！」

장윤주님 인스타에 김수현 너무 예쁨 pic.twitter.com/Bca9AwjLRW — (@yeosnowool) April 25, 2024

以模特儿出道的张允柱，充满独特魅力的她还除了出演过综艺《新婚日记》、《周末使用说明书》等，曾经出过唱片，近年则是以演员身份活动。在《纸房子：两韩统一篇》饰演擅长伪装成各种专家的诈骗高手「奈洛比」，《泪之女王》中饰演白贤佑（金秀贤 饰）的姊姊，在龙头里经营一间发廊。



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