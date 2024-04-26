闵熙珍爆与HYBE矛盾源头：用股份绑住的鬼打墙「奴隶合约」，想跳槽竟需要HYBE同意？！

昨日闵熙珍召开记者会表示受到HYBE股东协议束缚，若无HYBE同意便永远不能跳槽，因要求修改合约条款而被扣上「篡夺经营权」的帽子。

闵熙珍表示与HYBE签了「奇怪的股东协议」，让她无法出售自己持有的ADOR股票、亦无法去其他公司，就像奴隶一样被永远绑在HYBE。 闵熙珍认为入职HYBE以来持续遭到打压，包括HYBE违背承诺让LE SSERAFIM早於NewJeans出道、新女团ILLIT的概念和舞蹈抄袭NewJeans等等，遂於去年底多次提出修改合约内容，未料此举被HYBE指责为「试图篡夺经营权」。

据韩国投资银行，HYBE和闵熙珍等人去年3月签订了股东协议，各持有ADOR公司80%和18%股份，其中包含竞业禁止条款。 竞业禁止是指雇主为保护商秘密而禁止员工在离职后从事相同工作，一般而言只会限制两三年年，但HYBE做法独特，是用2个条件加以限制：「担任ADOR代表」或「拥有HYBE股份」。



HYBE要求闵熙珍至少担任5年代表，即5年内不得跳槽；即便离开HYBE，但凡持有HYBE一股股票还是不能跳槽。 最要命的是，HYBE给闵熙珍的5%股票加了卖权条件，若要出售必须先获得HYBE同意。 投资业内人士也表示第一次见到以股份绑定竞业禁止的操作。

至於闵熙早为何会签下这样的「不平等条约」，她表示自己只懂艺术和艺人、对财务领域缺乏了解，签约前拜托了ADOR和HYBE人士帮忙把关，HYBE CEO朴智元给她的回复是「没有问题、相信我就好」。

很多网友原本站中立，得知这一消息后开始倒向闵熙珍，认为HYBE做法十分卑鄙。

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