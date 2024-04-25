閔熙珍召開記者會一度因閃光燈拒談話，否認奪取經營權、否認說過BTS是抄自己的

HYBE娛樂近日針對旗下廠牌ADOR管理階層實施監察職權，指控ADOR代表閔熙珍竊取相關情報欲奪取ADOR經營權。由於超人氣女團NewJeans正在ADOR旗下，外界都相當擔心NewJeans是否會受影響。
目前閔熙珍正召開記者會說明詳細說明自己的立場，不過開場時引發些許口角衝突，導致記者會拖延。閔珍熙穿著寬鬆T恤，戴著帽子隨意紮起頭髮登場，現場記者閃光燈不斷，就為了捕捉閔珍熙更多表情變化，豈知閔珍熙坐下不久便要求記者別再拍照了，表示閃光燈和快門聲會讓自己無法集中，便放下麥克風拒絕說話。
現場決定開放記者先拍照，她乾脆掩面不說話，後續抬頭發現記者仍繼續拍，表示很抱歉自己並沒有搞清楚攝影記者和取材記者的差異才會如此，但希望大家體諒她真的因相機很難開口。據直播畫面與聲音，現場疑似還有記者與工作人員產生口角衝突，最終雙方終於商量好讓攝影記者先行離場。
據目前記者會情形，閔熙珍大致否認了自己並沒有爭奪經營權，表示自己本來也不太喜歡偶像文化，「只是個努力工作的人」，而且自己有股份在手，根本連計劃都沒計畫過奪經營權。她對HYBE目前公開與她有關的內容也反駁「都是虛假內容」，也否認曾說過「BTS抄襲了我的點子」，說是斷章取義，且反過來指控是HYBE背叛自己，強調自己並沒有背叛HYBE。
閔珍熙現場還公開和HYBE議長房時爀的kakao Talk截圖。（更多消息本站將持續更新）
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