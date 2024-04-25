HYBE爆閔熙珍仰賴巫師經營公司！巫師自稱閔亡妹上身，向HYBE職員下咒、建議「3年拿走新公司&BTS要入伍」

閔熙珍今日下午3點召開記者會反擊HYBE，幾乎同一時間，HYBE發通稿公開閔熙珍與巫師的對話記錄，巫師3年前指示閔現在竊取經營權，還曾對HYBE人士下咒讓他們聽話。

HYBE通過數位鑑識還原閔熙珍與巫師的長篇對話，巫師名為「智英大人0814」（音）、年紀比閔熙珍大，自稱閔熙珍親戚家妹妹的靈魂上身，對話中稱呼閔熙珍「歐尼呀」（*女子對姐姐的稱呼）。

2021年對話中，巫師建議閔熙珍「3年內把公司拿過來」：「這3年我會幫助歐尼，整整3年後，你要把（新設立的label）像企業合並那樣拿過來，3年內解決所有問題」。 閔熙珍構思了設立合資公司等好幾個方案給巫師評鑒，為篡奪經營權採取行動的時間點和巫師指導的一致，還曾與巫師商議何時出售其持有的HYBE股份。

HYBE表示，閔熙珍曾和巫師討論防彈少年團要不要去服兵役，並表示防彈少年團是房時赫抄襲自己。 根據對話記錄，巫師說防彈少年團「又不是拿了金牌」應該服兵役，閔熙珍回復「防彈服兵役對我更有利，讓他們去吧kkk」暗示進行了咒術活動。 2021年的對話中，閔熙珍表示房時赫「什麼都不會、只懂模仿抄襲」「抄了我的東西才走到現在」，疑似暗示當時最紅的防彈少年團是模仿閔熙珍而打造。 巫師的回應則是：「抄襲也能賺到錢，學學吧。 」



巫師還全面幹預ADOR的經營。 閔熙珍建立公司時在兩個名字中猶豫不定，最終巫師選擇了「ADOR」。 巫師曾把客人之一朴某的求職簡曆發給閔熙珍私人email，閔通過ADOR副代表申某錄用朴某，並和巫師討論應讓朴某負責經營還是給新女團當經紀人。 不止如此，對於其他面試人員，閔熙珍也全部跟巫師分享討論，凡是巫師給出正面評價的大部份都錄取，對於其他部門的HYBE職員的調動分配也全部跟巫師分享、外洩個人資訊。

最驚人的是，閔熙珍曾通過巫師向HYBE人員下咒！據悉，巫師曾向閔熙珍私宅寄去「捏成頭的形狀的年糕」，閔熙珍問：「吃了這個，崽子們就會開竅嗎？有什麼幫助嗎？」巫師：「會非常清醒。 」

閔熙珍還貶低自己培養的練習生，問巫師：「這幫傻子會聽我的話吧？不會有人吃裡扒外吧？」巫師回答「沒有」。

據HYBE，閔熙珍和巫師相識於2017年之前，對方時而以巫師、時而以「親戚妹妹的靈魂」口吻發言，通過SNS指導閔熙珍經營公司。 HYBE還發現巫師相關公司曾以「打掃閔熙珍個人工作室」名義向ADOR申請報銷費用。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞