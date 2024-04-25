HYBE起訴閔熙珍瀆職、保護NewJeans！已掌握閔背叛證據：指示團隊向HYBE施壓「最終目標離開HYBE」

HYBE娛樂今早公開針對ADOR的稽核報告，表示已獲取ADOR代表閔熙珍和副代表試圖篡奪經營權的證據，即將進行起訴。

根據HYBE初步調查，閔熙珍帶領副代表A某等人確立了「篡奪經營權+出逃」計劃。 A某提供了包含篡奪計劃、接觸外部投資人的物證，並承認為此擬定了用以攻擊HYBE的文件。

根據調查筆錄和物證中的對話記錄，閔熙珍曾親自指示經營團隊向HBYE施壓，例如出售HYBE持有的ADOR股份，還具體討論了如何與藝人中途解約、如何讓ADOR代表與HYBE的合約失效。 圖為ADOR經營團隊3人聊天室，左側為閔熙珍：



對話記錄中出現「吸引國際資金跟HYBE做交易吧」「要對HYBE的一切行動採取批判態度」「想一想折磨HYBE的方法」等指示，還配合NewJeans回歸時期制定了具體的執行計劃：「準備5月輿論戰」「把ADOR變成空殼帶走」。

據稽核對象，「終極目標是離開HYBE」這一句是原封不動記錄了閔熙珍所言。 HYBE將在今日（25日）以瀆職等嫌疑對閔熙珍等相關人士提出起訴。



對於夾在中間的NewJeans，HYBE表示會盡最大努力進行保護，包括為成員們提供心理和精神方面的支援，盡快與成員們的法律代理人（父母）盡快見面、探討保護成員的方案。 HYBE代表對於讓大家擔憂致歉，表示藝人是K-POP的寶貴資產，會盡全力幫助其獲得心理療愈和精神穩定。

對於這次HYBE和閔熙珍的內鬥，很多網友站在HYBE這一邊，認為NewJeans搞不好會變成第二個FIFTY FIFTY，希望成員和父母看清事態、抓住HYBE給出的機會，並批評閔熙珍「藉助別人的錢獲得成功後竟圖謀背叛、根本是小偷被抓」， 甚至心疼房時赫對閔熙珍錯付了信任，稱現在更需要接受心理援助的可能是房時赫。



此外，閔熙珍也很快做出回應，表示會在今日下午3點（韓國時間）召開記者會。

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