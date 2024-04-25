最强保镳竟然中弹！《支配物种》朱智勋智勇双全揪内鬼！韩孝周公司面临被收购危机惹祸上身（EP.3–4）

[有雷] 以未来科技为主轴的作品《支配物种》，其实内含政商阴谋论以及悬疑追凶，题材可说是相当广泛。韩孝周公司受骇客的勒索病毒威胁，虽然决定付了赎金，却也开始思考是否为公司内部的人即为骇客。她也开始怀疑起身边的万能保镳朱智勋，他出现的时间点与过往都太过巧合，到底是敌是友？但为了保护韩孝周而中弹的朱智勋是否有生命危险？

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BF代表尹自由（韩孝周饰）虽然爽快付了800亿赎金，但经过保镳禹采耘（朱智勋饰）的分析，似乎真的有可能是公司内鬼所主导。加上洪秘书突然发生交通事故入院，尹自由开始调查背后原因，形迹可疑的竟是公司研究室的金博士，大家前往他家中，发现他早已留下手机不知去向，而辗转调查一些非法移民，发现他先是前往越南，伪造了泰国护照而准备逃往其他国家。



原来过往尹自由曾让金博士生病中的太太进行人体试验，最终仍不敌病魔，金博士认为尹自由加速了太太的死亡，怀恨在心於是决定报复。在他认为自己安全辗转离开韩国之后，在飞机上喝了一杯杯的酒，落地前即被通报死亡。消息传出，尹自由更成了大家口中的下毒者。



对於保镳禹采耘总是能够很快速获得正确资讯，并且协助尹自由正确的判断，让她开始怀疑这个保镳是否有其他意图，包含他第一时间出现在发表会后的车祸现场，以及以前两人曾一起出现在总统劳军却发生意外大爆炸的地点，禹采耘也从未解释过自己的过往。一切事情都让尹自由开始怀疑他的意图。



虽然禹采耘是前总统安排的人，的确也是带有意图接近尹自由，前总统因一时兴起而前往军营劳军，却有人提前得知了行程而引发一场大爆炸，让前总统失去双腿。前总统因此认为与他同行的人很可能就是幕后主使，尹自由即是他所怀疑的对象之一。禹采耘虽然刻意成为尹自由的保镳，但却真心为了保护她与帮助她，做了许多努力，虽被尹自由怀疑，他只说是自己的失职。



前总统的女婿，出价韩币32兆希望收购尹自由的BF集团，包含其实验室的机密研究成果，尹自由与好友兼技术负责人温山（李茂生饰）讨论，担心BF还有其他的「无形资产」也会一同外泄，因此陷入了沉思。原本要与总理见面的尹自由，临时因总理行程无法配合而取消，但回程尹自由的座车却遭到攻击，禹采耘奋力抵抗甚至中弹……



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