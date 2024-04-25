閔熙珍記者會全面反駁HYBE！巫師只是熟人、喜歡占卜的是HYBE，曾與房時爀友好約定「踩aespa」

閔熙珍今日下午召開記者會對HYBE多項指控做出否定，期間多次氣憤落淚，因言辭較為坦率和激動，身邊的法務部不時打斷其發言。

閔熙珍記者會長達2個半小時，小編初步整理了最受關注的四個話題：

1. 「踩aespa」

閔熙珍公開了多張kakao Talk對話截圖，可見閔熙珍和房時爀曾經氣氛相當融洽，房時爀還自稱追星（閔熙珍）成功的粉絲。 其中一張是2021年12月2日的對話，房時赫問：「能把aespa踩在腳下嗎？」閔熙珍回應「哈哈哈」，房時爀以emoji回復「拜託您了」。



2. 巫師

閔熙珍表示巫師只是她的熟人而已，反問：「巫師是什麼不可接觸的賤民嗎？」閔自曝因HYBE緣故去過幾次精神科，覺得不夠舒暢才找到巫師，會問「我能有好的發展嗎」也是很自然的事。 閔熙珍反指HYBE的人才喜歡占卜，因此才臆想閔熙珍也是依靠巫師。

3. 防彈兵役&抄襲

閔熙珍表示自己沒說過「BTS是抄襲我的東西」，和巫師探討兵役話題是出自「NewJeans媽媽」的私心，因為HYBE待她極差，只有當HYBE的王牌防彈少年團暫時缺席時，NewJeans才能獲得重點宣傳。



4. 經營權

閔熙珍否認為錢財篡奪經營權，因為她已經有股份和其他報酬，以前沒有、以後也不會篡奪經營權：「我從來沒有很喜歡偶像文化，只是一個努力工作的人罷了。 」

閔熙珍表示連日來的報導已令很多人對她形成自傲輕浮的「魔女」印象，她認為這是HYBE覺得利用夠了、因她不願低聲下氣就故意搞壞她的名聲，所以不是閔熙珍背叛HYBE，而是HYBE背叛閔熙珍。

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