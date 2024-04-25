HYBE爆闵熙珍仰赖巫师经营公司！巫师自称闵亡妹上身，向HYBE职员下咒、建议「3年拿走新公司&BTS要入伍」

闵熙珍今日下午3点召开记者会反击HYBE，几乎同一时间，HYBE发通稿公开闵熙珍与巫师的对话记录，巫师3年前指示闵现在窃取经营权，还曾对HYBE人士下咒让他们听话。

HYBE通过数位鉴识还原闵熙珍与巫师的长篇对话，巫师名为「智英大人0814」（音）、年纪比闵熙珍大，自称闵熙珍亲戚家妹妹的灵魂上身，对话中称呼闵熙珍「欧尼呀」（*女子对姐姐的称呼）。

2021年对话中，巫师建议闵熙珍「3年内把公司拿过来」：「这3年我会帮助欧尼，整整3年后，你要把（新设立的label）像企业合并那样拿过来，3年内解决所有问题」。 闵熙珍构思了设立合资公司等好几个方案给巫师评鉴，为篡夺经营权采取行动的时间点和巫师指导的一致，还曾与巫师商议何时出售其持有的HYBE股份。

HYBE表示，闵熙珍曾和巫师讨论防弹少年团要不要去服兵役，并表示防弹少年团是房时赫抄袭自己。 根据对话记录，巫师说防弹少年团「又不是拿了金牌」应该服兵役，闵熙珍回复「防弹服兵役对我更有利，让他们去吧kkk」暗示进行了咒术活动。 2021年的对话中，闵熙珍表示房时赫「什么都不会、只懂模仿抄袭」「抄了我的东西才走到现在」，疑似暗示当时最红的防弹少年团是模仿闵熙珍而打造。 巫师的回应则是：「抄袭也能赚到钱，学学吧。 」



巫师还全面干预ADOR的经营。 闵熙珍建立公司时在两个名字中犹豫不定，最终巫师选择了「ADOR」。 巫师曾把客人之一朴某的求职简历发给闵熙珍私人email，闵通过ADOR副代表申某录用朴某，并和巫师讨论应让朴某负责经营还是给新女团当经纪人。 不止如此，对於其他面试人员，闵熙珍也全部跟巫师分享讨论，凡是巫师给出正面评价的大部份都录取，对於其他部门的HYBE职员的调动分配也全部跟巫师分享、外泄个人资讯。

最惊人的是，闵熙珍曾通过巫师向HYBE人员下咒！据悉，巫师曾向闵熙珍私宅寄去「捏成头的形状的年糕」，闵熙珍问：「吃了这个，崽子们就会开窍吗？有什么帮助吗？」巫师：「会非常清醒。 」

闵熙珍还贬低自己培养的练习生，问巫师：「这帮傻子会听我的话吧？不会有人吃里扒外吧？」巫师回答「没有」。

据HYBE，闵熙珍和巫师相识於2017年之前，对方时而以巫师、时而以「亲戚妹妹的灵魂」口吻发言，通过SNS指导闵熙珍经营公司。 HYBE还发现巫师相关公司曾以「打扫闵熙珍个人工作室」名义向ADOR申请报销费用。

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