旗下爱豆经纪人爆偷拍！WM娱乐道歉并予以开除，网怒：加害者肯定不是第一次犯

昨（16）日传出音乐剧演员金焕熙被某爱豆经纪人偷拍，今（17）日雇用该经纪人的经纪公司WM娱乐正式发表道歉声明。

昨日，经纪公司Bluestage发出公告，公告已针对旗下音乐剧演员金焕熙在化妆室遭到偷拍报警，接著说明音乐剧化妆室并不只是待机室，还是演员更换舞台服装及梳洗的空间，指责嫌疑人私自安装摄影机是明显的犯罪行为，警方已进入调查程序。为了保护金焕熙，公司也表明会调整她的下班路（演出过后离开路线），粉丝若准备信件或礼物请交由工作人员，且希望外界在警方结束调查以前不要任意使用受害者相片或是对此做出评论。



随后，‎《Sports Seoul》披露偷拍嫌疑人是某现役爱豆的经纪人，《Sports Seoul》向该爱豆经纪公司求证获得证实，公司也强调该经纪人的作为和爱豆无关。



稍早，WM娱乐透过媒体发布‎道歉声明，先向受害演员及其公司表达歉意、表示会尽力弥补，而公司得知情况后便立即停止该经纪人所有职务并解雇，也对其出入过的工作场所全面进行检查，且说明会尽力配合警方调查，未来会更澈底进行员工训练及保护旗下艺人。随著声明发表，韩国媒体很快就对应出该经纪人是B1A4灿多的经纪人。



对整起事件，韩国网友相当愤怒，不仅愤怒社会上偷拍案件层出不穷，也认为这肯定不是加害者第一次犯、希望警方澈查其居所，且担心WM娱乐旗下其他艺人会受伤（除了B1A4还有Oh My Girl、ONF、李彩演与《PRODUCE X 101》出身的演员李奎亨），更批判媒体只打上受害者和无辜人士的名字，要求公开加害者姓名。

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