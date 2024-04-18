《背著善宰跑》边佑锡终於大火了！ 曾试镜失败超过100次

边佑锡，没想到你是努力派啊。

tvN月火剧《背著善宰跑》正在热播中，第4集首都圈收视率已突破4%，两位主演金惠奫和边佑锡的话题度直线上升成为新晋大势，在演员话题度排行榜中仅次於金秀贤和金智媛。日前，边佑锡作客了洪锡天的综艺节目《洪锡天的宝石盒》，公开了自己演员道路上的难处。

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边佑锡还是模特儿时期就认识了洪锡天，也是洪锡天强烈推荐他尝试当演员，每次碰面都叮嘱他「机会随时都会来，要好好学习表演」。 没想到边佑锡真的听进去了，2016年出演了金惠子、尹汝贞、高斗心、罗文姬等大前辈们主演的《我亲爱的朋友们》，正式踏入影视剧圈。 回想作为演员刚出道的自己，边佑锡表示：「老实说对当时的记忆并不深刻，只记得在片场很懵。 我饰演的是尹汝贞前辈的侄子，她经常送我们水果，前辈们都很照顾我。 」



别看如今的边佑锡人气火爆，接连出演了多部人气作品，几乎饰演的都是男主以及戏份较多的男二，但他也经历过漫长的等待期。 边佑锡透露：「我试镜失败超过100次，多到会自我怀疑，最终还是功夫不负有心人，一直努力著，慢慢开始一个接一个的成功了。 」



节目中边佑锡还提到了最让观众们好奇的身高，他的官方身高为189cm。边佑锡解释：「根据情况不同，身高会在188cm-190cm之间徘徊，比如今天，我站在两位（主持人）身边，身高就是188cm，明明带著自信来的，但是站在这里就会有些『萎缩』。」



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