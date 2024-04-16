孙艺珍首度来台「有熟悉感」期待小笼包与九份景色！透露与老公玄彬一起努力维持美丽外型！

4月16日为代言记者会专程来台的孙艺珍，中午刚抵台就马不停蹄前往记者会场，她也透露一步出机场看见台湾的街道，觉得跟韩国非常相似，很有熟悉感，更觉得自己怎么会到现在才第一次访问台湾呢？





总是被大家称为「孙仙」的孙艺珍，对於这样的称号自然也是有点压力，还说自己其实只是个普通人。不过她觉得身为女演员，自然必须时时刻刻做好外型管理，她除了注重自己的保养之外，更从20多岁就开始不间断的运动，让自己的身体保持健康。





随著年龄的增长，对於美丽的定义也正在改变，孙艺珍认为内在与外在兼备才是真正的美，所以除了勤保养，也必须充实自己的内在。婚后育有一子的孙艺珍，和许多妈妈一样没有太多自己的时间，必须趁孩子睡著的时候，才能偷闲看看电视剧或是滑滑手机。这一次孙艺珍首次来到台湾，笑著说最期待晚餐的小笼包，当然有时间也很想到九份挂著红灯笼的街道看看，更希望日后有机会与家人一起来台湾旅游。





孙艺珍也提到不仅自己会喝胶原蛋白饮来保养，全家人也一起喝，透露出与老公玄彬也一起分享。被问到之后想要挑战什么样的角色？孙艺珍说希望能挑战演出一位母爱爆棚的妈妈角色，虽然现实中也已经升格当妈，不过孙艺珍说很希望让将自己充满母爱的一面表现在观众面前。而她之前与玄彬共同现身棒球场，观赏大谷翔平的球赛，孙艺珍说虽然平时没有特别看棒球，不过当天是一场相当大型的比赛，她觉得是相当有趣的回忆。





Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻