K.Will说的「恭喜你没看过这MV」是这意思！金在中首次看〈Please don't...〉反应：

K.Will月初才和安宰贤一起上徐仁国YouTube频道，「World Gay」组合大聊特聊〈请不要这样〉（Please don't...）MV与幕后花絮，本周K.Will来到老朋友金在中YouTube，再度提到了那支破天荒的MV。

（没看过MV的读者千万要先看！！！）

*先前报导：打造徐仁国变「World Gay」的男主角们重聚！K.Will还想找徐仁国&安宰贤拍续集



K.Will在徐仁国的《跳过间奏》说过，他会在公演舞台上调查台下多少人没看过〈请不要这样〉MV，会恭喜还没看过MV的人：「你的人生还有一个乐趣等你发掘。」而他来到金在中的《在朋友》，金在中竟然没看过MV（不是老朋友吗XDD），马上就体会了K.Will说的「乐趣」何在！



金在中相当专注看著MV，到了重点一幕：徐仁国把照片撕掉，让安宰贤挡住多顺……「喔吼――什么――」金在中掩嘴大叫，甚至激动到站起来，K.Will看著他满足(?)爆笑XDDD，金在中还认真的问他：「最后是怎么了？」K.Will：「这就是名场面！《灵异第六感》等级反转！」



听到MV有7800万观看次数（目前已7900万），金在中叹：「真的是World Gay啊……」K.Will接著透露录影前一天安宰贤刚好打电话，他邀安宰贤拍续集，安宰贤欣然答应：「哥，太好了！」金在中也附和K.Will想拍续集的想法，表示徐仁国、安宰贤和SISTAR多顺的组合太难得了。



啊但是……徐仁国在自己频道表现得好像很不愿意唉XDDD，我们观众就等等看K.Will从2月讲到现在的新专辑何时会推出好了，MV究竟会不会找来徐仁国和安宰贤「World Gay」原班人马合体呢？



▼《在朋友》节目影片（「World Gay」话题已定位27:38）



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